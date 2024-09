Truls Möregårdh och Leah Muskantor mitt i kaoset: "Sjukaste"

Truls Möregårdh är ett stjärnskott på pingsscenen. Han har varit med i flera mediala sammanhang sedan sommarens Olympiska Spel. Nu ger han sig ut på bordtennistävling – för första gången sedan OS.

Truls Möregårdh vann i första matchen efter OS 2024 i Paris

Möregårdh är på plats i kinesiska staden Macao, för sin första tävling sedan OS. Det är tävlingen WTT Champions som gäller för stjärnan. Förbundskaptenen Jörgen Persson har pratat med DN om Truls framträdande i tävlingen.

– Jag tror han säkert försöker gå för vinsten nu när han är i så bra form. Han har fått en ganska bra lottning, så jag tror han är här för att vinna nu.

Möregårdh har märkt av kändisskapet efter succén

Han var välkänd inom bordtennisen, men att bli igenkänd på gatan var han inte särskilt van med innan sitt stora genombrott. Nu är det en annan situation för stjärnan. Han avslöjade bland annat att en känd svensk kvinna har varit och skrivit i hans Instagram-DM:s.

Foto: Johan Nilsson / TT

Truls Möregårdhs oväntade smeknamn i Kina

Blir man en känd pingisspelare kan man räkna med att man blir ett stort namn i Kina. Att pingisen är en stor sport i Kina är välkänt, men hur stor Möregårdh är i Kina är svårt att greppa. Han är så pass stor att han har fått ett ärofyllt smeknamn.

Truls Möregårdh och Leah Muskantor mitt i väderkaos i Hongkong

Den kinesiska staden Macao, där Truls just nu tävlar, ligger nära Hongkong. I en Tiktok-video uppladdad av Möregårdhs flickvän, Leah Muskantor, kan man tyda att paret hamnat mitt i busvädret i just Hongkong.

Muskantor skriver följande i videon:

"Åk till Hongkong they said, it will be fun they said"

"Och så kommer man mitt i en tyfon (sjukaste ovädret) så allt förutom restauranger är stängt"

I videon syns inte Truls, men Leah svarar skämtsamt på en kommentar vart pojkvännen kan ha tagit vägen.

