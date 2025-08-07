Nyheter24
Sport /Fotboll

Gyökeres och Rytting Kaneryd nomineras till Ballon d'Or

Publicerad: 7 aug. 2025, kl. 15:36
Uppdaterad: 7 aug. 2025, kl. 16:19
Johanna Rytting Kaneryd och Viktor Gyökeres
Svenska spelarna nomineras till Balon D'or Foto: Stella Pictures

De svenska landslagsstjärnorna Viktor Gyökeres och Johanna Rytting Kaneryd är nominerade till Ballon d'Or – priset för världens bästa fotbollsspelare. Däremot saknas Alexander Isak på listan. Det uppger Ballon d'Or på sitt officiella Instagramkonto.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämnen:

Fotboll, Alexander Isak

Två svenska spelare har nominerats till det mest prestigefyllda priset man kan vinna som individuell fotbollsspelare.

Viktor Gyökeres nomineras – efter stora succén

Viktor Gyökeres framgångssaga kan inte undgått många. Efter ett sensationellt år i Sporting Lissabon gjorde han under sommaren klart med engelska storklubben Arsenal.

Den nyligen nämnda svenska stjärnan gjorde under fjolåret 54 mål på 52 matcher.

Någon som stod högt i kurs att bli en av de 30 nominerade var svenska Alexander Isak, som slutade tvåa i Premier Leagues skytteliga – men han lämnades utanför.

Johanna Rytting Kaneryd nomineras på damsidan

Även på damsidan hittar vi en svensk nominering. 

Efter en fin säsong i klubblaget Chelsea har Johanna Rytting Kaneryd nominerats.

Den offensiva förmågan gjorde även ett bra Europeiskt Mästerskap, trots uttåget mot England.

