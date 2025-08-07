Gyökeres och Rytting Kaneryd nomineras till Ballon d'Or

De svenska landslagsstjärnorna Viktor Gyökeres och Johanna Rytting Kaneryd är nominerade till Ballon d'Or – priset för världens bästa fotbollsspelare. Däremot saknas Alexander Isak på listan. Det uppger Ballon d'Or på sitt officiella Instagramkonto.

Två svenska spelare har nominerats till det mest prestigefyllda priset man kan vinna som individuell fotbollsspelare.

LÄS MER: Viktor Gyökeres uppges vara nära engelska toppklubben



Viktor Gyökeres nomineras – efter stora succén

Viktor Gyökeres framgångssaga kan inte undgått många. Efter ett sensationellt år i Sporting Lissabon gjorde han under sommaren klart med engelska storklubben Arsenal.

Den nyligen nämnda svenska stjärnan gjorde under fjolåret 54 mål på 52 matcher.

Annons

Någon som stod högt i kurs att bli en av de 30 nominerade var svenska Alexander Isak, som slutade tvåa i Premier Leagues skytteliga – men han lämnades utanför.

LÄS MER: Viktor Gyökeres hemliga överenskommelse med svenska profilen



Johanna Rytting Kaneryd nomineras på damsidan

Även på damsidan hittar vi en svensk nominering.

Efter en fin säsong i klubblaget Chelsea har Johanna Rytting Kaneryd nominerats.

Den offensiva förmågan gjorde även ett bra Europeiskt Mästerskap, trots uttåget mot England.