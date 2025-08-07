Gyökeres och Rytting Kaneryd nomineras till Ballon d'Or

Två svenska spelare har nominerats till det mest prestigefyllda priset man kan vinna som individuell fotbollsspelare.
Viktor Gyökeres nomineras – efter stora succén
Viktor Gyökeres framgångssaga kan inte undgått många. Efter ett sensationellt år i Sporting Lissabon gjorde han under sommaren klart med engelska storklubben Arsenal.
Den nyligen nämnda svenska stjärnan gjorde under fjolåret 54 mål på 52 matcher.
Någon som stod högt i kurs att bli en av de 30 nominerade var svenska Alexander Isak, som slutade tvåa i Premier Leagues skytteliga – men han lämnades utanför.
Johanna Rytting Kaneryd nomineras på damsidan
Även på damsidan hittar vi en svensk nominering.
Efter en fin säsong i klubblaget Chelsea har Johanna Rytting Kaneryd nominerats.
Den offensiva förmågan gjorde även ett bra Europeiskt Mästerskap, trots uttåget mot England.