Jessica Almenäs klar för toppjobb – enligt uppgifter

Jessica Almenäs har letat sig in i många svenskars hjärtan. Hon har programlett bland annat Biggest Loser och Let´s Dance. Hon har dessutom varit värd för Fotbollsgalan och Kristallengalan.

Jessica Almenäs är klar för Disney+ nya satsning

Som tidigare nämnt har Almenäs varit programledare för en rad olika tv-program. Men att vara programledare i en fotbollsstudio, det är en roll man inte sett Almenäs i tidigare. Nu står det, enligt uppgifter till Expressen, klart att hon förstärker Disney+ team för deras Europa League samt Conference League-sändningar.

Jessica Almenäs miljonlön – så mycket tjänar tv-stjärnan

Djurgårdens IF, Malmö FF och Elfsborgs IF:s matcher sänds på Disney+

Svenska klubbar har varit extremt framgångsrika i europaspelet denna säsongen. Hela tre lag har lyckats ta sig till gruppspel denna säsongen, vilket med svenska mått mätt är väldigt bra.

Nedan följer en lista på alla svenska lags matcher i årets upplagor av Europa- och Conference League:

Elfsborgs motståndare:

AZ Alkmaar (B)

Roma (H)

Galatasaray (B)

Braga (H)

Athletic Club (B)

Qarabag (H)

Nice (H)

Tottenham (B)

Malmös motståndare:

Rangers (H)

Qarabag (B)

Olympiakos (H)

Besiktas (B)

Ferencvaros (B)

Galatasaray (H)

Twente (H)

Slavia Prague (B)

Djurgårdens motståndare:

LASK (B)

Vitoria (H)

Panathinaikos (H)

The New Saints (B)

Vikingur (B)

Legia Warszawa (H)

Jessica Almenäs får sällskap av Pontus Wernblom

Enligt Expressen, så väntas även Pontus Wernblom stärka Disney-teamet och kliva in som expert i studion. Den erfarna kommentatorn Jesper Hussfelt har varit borta från rampljuset i några år, men även han kommer närvara under Disney+ fotbollssändningar. Christoffer Svanemar hörs ofta som kommentator om man följer Serie A och La Liga, nu kliver han in som kommentator i Disney+.

