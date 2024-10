Herman Liv ålder – hur gammal är han?

Herman Liv är född 2 september 2006. Det betyder att han fyller 19 år hösten 2025.

Herman Liv längd – hur lång är han?

Liv är, enligt eliteprospects, 184 centimeter lång.

Herman Liv hemort – var kommer han från?

Han kommer från smålands största stad Jönköping.

Spelar Herman Liv Ishockey?

Ja. Herman Liv spelar ishockey, han spelar för Örebro Hockey. Nyligen skrev Liv på ett nytt två-årskontrakt för Närkeklubben. Till klubbens hemsida sa han följande om sin förlängning.

– Jag har trivts väldigt bra sedan dag ett här i Örebro. Jag har fått en bra utbildning och ser verkligen fram emot att fortsätta jobba hårt för att ta nästa steg i min karriär. Det finns mycket att lära från Enroth, Artzen och alla tränare, nu får jag chansen att fortsätta göra det och det ska bli kul att dra igång en ny säsong.

Stefan Liv vaktar Örebro-buren. Foto: Mikael Fritzon/TT

"LIV 30". Foto: Mikael Fritzon/TT

Vilka klubbar har Herman Liv representerat?

Som tidigare nämnt är Liv född i Jönköping. Som Jönköpings-grabb är det naturligt att spela för HV71, och det var precis där Liv började sin karriär. Enligt Eliteprospects spelade Liv i HV71:s U16 lag. Efter det gick flyttlasset till Örebro där Liv har spelat för J18, J20 och A-laget.

Är Stefan Liv pappa till Herman Liv?

Ja. Stefan Liv, som tragiskt gick bort i en flygolycka 2012, är pappa till Herman Liv.

Under hösten 2024 ställdes Stefan Livs tidigare klubb HV71 mot Linköping. Under matchen hånade flera LHC-supportrar HV71-supportrar genom att visa upp bilder på just Stefan Liv. Detta fick sonen Herman att reagera, han uttalade sig i ett meddelande till Aftonbladet.

”Jag tycker inte hån i någon form hör hemma i en ishall. Fasen ska väl fokusera på att heja på sitt lag istället för att håna motståndarna. Och sedan måste de ju även förstå att det inte bara är en död hockeyspelare de hånar, utan en människa som fortfarande sörjs och saknas varje dag av sin familj. Jag tror inte de hade tyckte det var så roligt om man visat runt och hånat kort på deras bortgångna anhöriga”.

Herman Liv på hyllningen av Stefan Liv. Foto: MIKAEL FRITZON / TT

Herman Liv på hyllningen av Stefan Liv. Foto: MIKAEL FRITZON / TT

Stefan Liv dödsorsak – dog han i en flygolycka?

Stefan Liv gick år 2011 bort i en flygolycka. På Brynas.se står det följande om olyckan.

"Den 7 september 2011 printades det ut ett fruktansvärt besked. Ett plan av typen JAK-42 Jakovlev med hockeylaget Lokomotiv Jaroslavl ombord hade kraschat. Planet var på väg till Minsk då Lokomotiv skulle haft KHL-premiär där mot Dynamo Minsk. Samtliga ombord utom en besättningsman omkom vid kraschen. Bland de omkomna fanns tidigare HV 71 målvakten Stefan Liv."

Herman Liv mamma – vem är hans mamma?

Herman Livs mamma heter Anna Liv. Hon valde att uttala sig några år efter den tragiska dödsolyckan. I boken "Triumfens Ögonblick" öppnar hon upp sig, och skriver följande enligt Aftonbladet.

”Jag hade pratat med Stefan tidigare på dagen och allt var ok. De skulle flyga till Minsk och vi snackade lite om när vi andra skulle komma över och att det var nära nu… Startsidan med Aftonbladet kom upp på skärmen och där stod det överst… jag ser det precis framför mig, ord för ord, 'KHL-lag i flygkrasch'. Då tänkte jag att det säkert var överdrivet, att det nog bara var ett plan som hade behövt avbryta starten eller något. Men så stod det i underrubriken topplaget Jaroslavl i krasch – 34 av 36 döda. Osäkert om svenske Stefan Liv var ombord. Men jag visste att han var det. Då vek sig bara benen på mig”

Anna Liv under hyllningen av Stefan Liv. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Herman Liv syskon – har han en bror?

Ja. Herman Liv har en bror, Harry Liv. Harry är född år 2008.

Harry och Herman Liv. Foto: MIKAEL FRITZON / TT

Herman Liv partner – har han flickvän?

Nyheter24 har inte tagit del om någon information om en eventuell partner.

Har Herman Liv Instagram?

Ja. På Instagram heter han @hermanliv06.

