I slutet av augusti 2022 meddelade entreprenören Jon Olsson, 41, och influencern Janni Olsson Delér, 34, att de skulle gå skilda vägar efter 11 år tillsammans. Paret gifte sig 2018 i Marbella, och har två barn ihop – sonen Leon och dottern Leia.

"Vi hade 11 fantastiska år ihop. Mycket äventyr, massor av kärlek, massa lyckliga och tuffa tider, och vi har skapat två fantastiska barn som vi bägge älskar mer än livet. Vi kommer alltid att älska varandra – bara på ett annat sätt. Vi har vuxit isär och vi tror att alla relationer kan förändras, så istället för att vara ett par så kommer vi vara en familj med massor av kärlek på ett annat sätt", skrev de i sitt gemensamma uttalande.

Jon Olsson Delér och Janni Olsson Delér gick kilda vägar efter 11 år tillsammans. Bildkälla: Stella Pictures.

Jon Olsson är förlovad med Annette Haga...

Efter skilsmässan har de fortsatt att vara vänner – och även hittat kärleken på varsitt håll. Nyligen gick Jon Olsson ner på knä och friade till den norska influencern Annette Haga – som givetvis sa ja!

I sin nya podd berättade Jon hur han träffade Annette från första början. Kärlekssagan inleddes när Annette började följa Jon på Instagram – och han visste direkt vem hon var, då hon är en stor influencer med hundratusentals följare.

Annette Haga och Jon Olsson är nyförlovade! Bildkälla: Instagram/nettenestea

Precis som Jon har Annette och två barn sedan ett tidigare äktenskap. År 2017 så gifte hon sig nämligen med den norska Paradise Hotel-profilen Emil Løvstad. I mars 2018 kom deras son Sander, och ett år senare – i maj 2019 – kom sonen Matheo. Ett år senare var skilsmässan för Annette och Emil ett faktum.

...Och Janni Delér är ihop med Dick Axelsson

Janni Delér har ju även hon en ny kärlek i sitt liv, även om hon håller en lite mer låg profil än Jon och Annette. I flera månader har hon dejtat hockeyspelaren Dick Axelsson, 37, och hösten 2023 rapporterade Nyheter24 att Janni och Dick ryktades vara ett par.

Samtidigt som Jon Olsson tjänar storkovan – nyligen råkade han faktiskt avslöja sin enorma net worth – så går det lite sämre för Dick Axelsson. I alla fall på det ekonomiska planet.

Dick Axelsson värvades nyligen av Djurgården. Han spelade faktiskt för laget 2018 fram till 2021 och hann med sex säsonger och 148 poäng. Men 2021 meddelade Dick att han skulle lägga skridskorna på hyllan.

Dick Axelsson gör comeback i DIF. Bildkälla: Christine Ohlsson/TT Bild

I juni stod det klart att Dick återigen kommer glida runt på isen i Djurgårdströja och göra en efterlängtad comeback. Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård berättade i ett pressmeddelande om glädjen att ha "Dicken" tillbaka i gänget.

– Jag är jätteglad både för "Dickens" skull och för Djurgårdens skull över att vi får in en väldigt skicklig spelare samt en grymt motiverad individ. Jag är av tron att en människa både förtjänar en och två chanser att få visa vad man fullt ut går för, sa han då.

Så mycket tjänar Dick Axelsson i DIF Hockey

Men hur mycket tjänar man som hockeyspelare i DIF? Inte så bra, visar det sig. I alla fall inte mätt mot andra proffsspelares löner.

Hans Abrahamsson är hockeyexpert på Aftonbladet, och i en ny text signerad tidningens hockeypanel så berättar Abrahamsson om Dick Axelssons lön.

Dick Axelsson. Bildkälla: Carl-Olof Zimmerman/TT Bild

"Vad jag hör, från källor med normalt sett bra insyn, ligger Dick Axelsson på runt 50 000 kronor i månaden", skriver Abrahamsson.

Han tillägger att en annan spelare i DIF, Patrick Thoresen, drar in det dubbla.

"Då pratar vi kontrakt på nio månader (Axelsson) respektive sju (Thoresen). Plus att det i Thoresens fall säkert finns möjligheter till vissa skattelättnader, som en sign on eller sign off. Sedan tillfaller säkert en rätt tung bonus om Djurgården tar steget upp i SHL, men det är inget som belastar den allsvenska budgeten", skriver Abrahamsson vidare.