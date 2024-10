When We Were Kings har under flera år varit Sveriges populäraste fotbollspodcasts. Därför är detta en sorgens dag för många svenska fotbollsälskare.

"WWWK" har varit aktiva i fem år

I dag, 21 oktober, har "WWWK" varit aktiva i prick fem år. Podcasten har drivits av den populära sportjournalisten Erik Niva och Aftonbladets före detta redaktionschef Håkan Andreasson.

I podcasten har Niva med sin breda kunskap och långa research berättat några av fotbollens mest intressanta berättelser.

WWWK har för det mesta innehållit avsnitt om upplagor av fotbollsklubbar som det finns en intressant historia bakom. Det kan handla om en underdog som mot alla odds vunnit en titel, det kan handla om en klubb som varit med om en stor tragedi eller en klubb som trotsat förutsättningarna som landet de spelar i givit dem och skrivit historia utifrån det.

Duon har också gjort avsnitt om individuella fotbollsspelare. Niva och Andreasson pratade bland annat om Lionel Messi i tolv timmar.

Populära podcasten lägger ner

I ett inlägg på Instagram meddelar man att podcasten lägger ner efter fem år. Avsnitt kommer att publiceras fram till mars 2025 och efter det ger sig duon ut på en avskedsturné.

Starka reaktioner på nyheten

Som tidigare nämnt är det en sorgens dag för många fotbollsälskare. Däremot har många yttrat sig på ett tacksamt sätt i kommentarsfältet under Erik Nivas senaste inlägg.

"Tack för alla sköna avsnitt."

"Har varit en fröjd att lyssna på, inget slår Eriks allmänbildning! Lycka till framöver."

"Tack för allt."

Så låter några av reaktionerna.

