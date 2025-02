Ebba Anderssons ärliga ord om norska profilerna: "Tufft"

Den sista världscupshelgen innan VM pågår för fullt. Sverige har inlett starkt på damsidan med två segrar, där de besegrar de starka norska hotet.

Linn Svahn och Ebba Andersson har vunnit i Falun

Nyheter24 är på plats i Falun och bevakar Världscupen i Falun, där svenskarna inlett väl.

På fredagen stod Linn Svahn högst upp på pallen efter att hon vunnit sprinten framför Nadine Fändrich och Kristine Stavås Skistad.

Även på lördagen blev det svensk succé, och då var det Ebba Andersson som äntligen fick vinna.



Ebba Andersson vann i Falun. Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Jättetuffa förhållanden"

Som tidigare nämnt så var det Ebba Andersson som tillslut vann dagens lopp. Någon som stod för ytterligare en stark prestation var Linn Svahn.

I en intervju med Nyheter24 berättar Svahn om loppet:



– Det var jättetuffa förhållanden med långa åktider vilket ledde till att de var de mest uthålliga som stod högst upp. Så det var väldigt positivt för mig att jag fick ihop ett så bra race ändå.

VM ligger runt hörnet. Är detta en distans du vill köra i Trondheim?



– Det är såklart en fin distans som jag tycker om men det är inte distansen jag prioriterar högst.

Svahn gläds även åt Anderssons vinst:

– Riktigt fint. Det blir en tävling som handlar om uthållighet samt att åka fort i över 30 minuter. Det var tuff bana och tuffa förhållanden och hon visar att hon är uthålligast i dag. Det behöver vi i laget.

"Tufft i damskidåkning just nu"

Även Ebba Andersson blickar mot ett VM, men ser samtidigt norska damerna som ett stort hot.

Hur ser du på konkurrensen från norskt håll?



– Det är värdefullt med utmaningar från norskt håll men även från internationellt håll. Det är tufft i damskidåkning just nu och jag upplever att det är betydligt tuffare nu än vad det var under de första åren när jag kom in i Världscupscirkusen. Det gäller att vara noggrann och förbereda sig så bra man kan och sedan även lika noggrann vid genomförandet.