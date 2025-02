Sebastian Samuelssons stökiga festkväll: "Supa till i kväll"

Sebastian Samuelsson gick in i VM i Lenzerheide som ett stort medaljhopp, men det blev inga medaljer för Samuelsson, eller någon annan av herrarna.

Så gick det för Sverige i skidskytte–VM

Trots att de svenska herrarna inte tog några medaljer fick Sverige jubla flera gånger. Så vilka tog Sveriges medaljer, och vad blev det för valörer?

Ella Halvarsson , distans (silver)

, distans (silver) Elvira Öberg , jaktstart (silver)

, jaktstart (silver) Elvira Öberg, masstart (guld)

Elvira Öberg, Hanna Öberg, Ella Halvarsson, Anna Magnusson, damer stafett (brons)

Ella Halvarsson fick jubla Foto: Henrik Montgomery/TT

Så firade Ella Halvarsson silvermedaljen

Det är inte bara Samuelsson som har uttalat sig kring firanden under eller efter mästerskapet. När Nyheter24 kom i kontakt med Ella Halvarsson gällande hennes firande till följd av den nyligen nämnda silvermedaljen klargjorde hon hur firandet egentligen gick till.

"Nej det var mest det (glitterkläderna, reds anm.) som var firandet. Glitterkläder, tal och sen kladdkaka till efterrätt", skrev Halvarsson i ett meddelande till Nyheter24.

När Expressen pratade med Halvarsson efter VM om hur hon skulle fira var hon tydlig med att det skulle bli av.

– Några i laget festade till det i går innan de åkte hem. Så någonting ska vi göra, vi får väl supa till i kväll.



Sebastian Samuelsson: "Intresserad av hur starkt det är"

Den stora festprissen, Sebastian Samuelsson, var tydlig med att han skulle festa efter VM.

– Det är hundra procent jag som är bäst på att festa, sa Samuelsson och fortsatte:

– Jag brukar fokusera mindre på vad det är, jag är mer intresserad av hur starkt det är.

"Det är procenten som är viktig"

Han fortsatte betona hur viktigt det är att drycken är stark.

– Ja, det är procenten som är viktig. När man var yngre var det ju procenten per krona man tänkte på. Nu skiter jag i vad det kostar, det ska bara vara starkt. Jag gillar verkligen att festa, jag gör det inte så ofta men när jag gör det så gör jag det rejält. Det är lite min personlighet, jag är all in på allt.



