Johan Edlund ålder – hur gammal är han?

Johan Edlund föddes den 12 december 1970. Det innebär att han fyller 55 år under vintern 2025.

Jobbar Johan Edlund som sportjournalist på TV4?

Johan Edlund, som växte upp i en by utanför Umeå, fick tidigt ett travintresse via sin pappa och morbror och det var när han jobbade med just travsändningarna hos OTW som han upptäcktes av TV4.