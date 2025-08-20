Allt om Alhaji Jeng: Fru, barn, föräldrar och stavhopp

Den före detta stavhopparen Alhaji Jeng var under lång tid en av Sveriges främsta friidrottare. Nyheter24 har tagit reda på allt om den förra storstjärnan.

Alhaji Jeng ålder – hur gammal är han?

Alhaji Jeng föddes den 13 december 1981, vilket innebär att han fyller 44 år under vintern 2025.

Har Alhaji Jeng hoppat stavhopp?

Ja, Alhaji Jeng är en före detta stavhoppare och har tävlat i både EM, VM och OS där han representerat Sverige. Han la dock staven på hyllan 2018 då han avslutade karriären för att satsa på studier.

– Jag saknar inte friidrotten alls. Jag tittar sällan bakåt, lider inte av någon ålderskris utan försöker fylla ”livets väska” med lärdomar och gå vidare i stället, sa han till Dagens Nyheter tre år efter att karriären var över.

Annons

Foto: Erik Mårtensson/TT

Vad har Alhaji Jeng vunnit i friidrott?

Under den aktiva karriären har Jeng bärgat en hel uppsjö medaljer i allt från SM till VM.

Totalt blev det elva SM-guld och ett VM-silver. Därtill ett SM-guld i mångkamp, enligt SVT.

Annons

Som bäst hoppade han 5,80 meter.

Alhaji Jeng familj – har han barn?

Ja, Jeng har en son vid namn Vincent, enligt Expressen.

Har Alhaji Jeng fru eller flickvän?

Annons

Ja, Alhaji Jeng är gift med frun Anna, som han också har sonen Vincent tillsammans med.

Alhaji Jeng föräldrar – vad heter hans mamma och pappa?

Vad Jengs föräldrar heter är inte känt. Men han har tidigare berättat att han föddes i Gambia och flyttade till Sverige vid tre års ålder. Tre år senare skilde sig föräldrarna vilket resulterade i att han växte upp utan sin pappa.

– Sedan dess har han missat allt. Alla skolstarter avslutningar, träningar och matchen födelsedagar och högtider. Inga samtal. Inga brev. Inte ett ljud, har han sagt i Sommar i P1.

Annons

Under uppväxten for tankarna ofta till pappan.

– Det gick inte en dag utan att jag tänkte på honom. Mina känslor gick som vågor i kroppen. Hur har han det? Var är han? Hur ser han ut? Minnet började svika med åren.

När Alhaji Jeng väl blivit tonåring tog han istället tag i saken själv och tog kontakt med sin pappa.

– Min pappa och jag försonades till slut. När jag var tonåring bestämde jag mig för att sluta hoppas på att han skulle höra av sig. Polletten hade trillat ner. Istället ringde jag till honom. Det gjorde att vi kunde återupprätta en relation som är långt ifrån perfekt. Men som jag är glad för, sa han i sommarpratet enligt Expressen.

Annons

Är Alhaji Jeng expertkommentator i SVT?

Ja, Jeng har under många år varit en återkommande expertkommentator i SVT:s friidrottssändningar. Han kommenterar allt ifrån VM till Diamond League och Finnkampen.

Alhaji Jeng och André Pops i SVT:s sändning av Finnkampen 2024. Foto: Anders Wiklund/TT

Har Alhaji Jeng Instagram?

Ja, på sociala medie-plattformen Instagram heter han kort och gott @alhajijeng.

Annons



