Efter tio månader på Hemnet har Shanga och Emil Forsberg sålt sin lyxvillan i Alnö, Sundsvalls kommun. Huset har beskrivits som en av Västernorrlands mest imponerande fastigheter.

Fotbollsproffset Emil Forsberg och Shanga Forsberg var ett par i 19 års tid. Tillsammans har de en dotter född 2018 och en dotter född 2023.

I mars 2024 valde paret att separera och gå skilda vägar, något som blev turbulent och väldigt omdiskuterad i sociala medier.

Shanga Forsberg gick nämligen ut på sin Instagram och anklagade ex-maken för att ha "ghostat" henne och familjen och gått vidare med en annan tjej. Emil Forsberg dementerade dock ex-fruns påstående om att han skulle ha ghostat familjen.

Hon är Emil Forsberg nya flickvän

På alla hjärtans dag 2025 visade Emil Forsberg upp sin nya flickvän i sociala medier för första gången. Det är ingen mindre än den tidigare friidrottaren Fanny Ernestam, skriver Aftonbladet.

Under sommaren 2024 sålde ex-makarna sin gemensamma lägenhet i Sundsvall, vilket Nyheter24 skrev mer om då.

La ut lyxvilla till försäljning i oktober 2024

I oktober la de även ut sin lyxvilla till försäljning och samma mäklare som sålde lägenheten, Victor Munter på Erik Olsson Fastighetsförmedling, fick förtroendeuppdraget.

Huset beskrevs som en av Västernorrlands läns mest imponerande fastigheter med en tomt på 5 742 kvadratmeter och utsikt över Östersjön.

Villan har ett biorum, matsal, och ett allrum med egen walk-in-closet. Den som köper villan kommer även få ett komplett gym med bastu. På den enorma tomten finns ett poolområde och en utedusch.

Så mycket såldes Shanga och Emil Forsbergs lyxvilla för

Nu, i augusti 2025, tio månader senare, har någon köpt lyxvillan i Alnö, Sundsvalls kommun.

Slutpriset landade på 21 000 000 kronor, enligt uppgifter som Nyheter24 tagit del av.

Nyheter24 söker mäklaren.