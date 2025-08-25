Ludvig Håkansson ålder – hur gammal är han?
Ludvig Håkansson är född den 22 mars 1996, och fyller 30 år våren 2026.
Ludvig Håkansson föräldrar – vem är hans pappa och mamma?
Ludvig Håkanssons kommer från en riktig basketfamilj. Pappa är den tidigare basketspelaren Olle Håkansson, som var pointguard i Alvik och även i landslaget.
Apropå Alvik, så startades den anrika föreningen av Ludvigs farfar Egon Håkansson.
Mamma Carolina Håkansson var storspelare i Järfälla på sin tid.
– Mamma och pappa har varit ett otroligt stöd genom åren. Jag tror inte att de har missat en enda match som jag har spelat utomlands. Att kunna bolla saker med dem dagligen, det är en lyx. De förstår saker som kanske inte icke-basket-människor hade förstått. Det är skönt att bara prata av sig, har Ludvig Håkansson sagt i en intervju med Expressen.
Ludvig Håkansson familj – har han syskon?
Ludvig Håkansson har tre syskon. Tre systrar som heter Fanny Håkansson, Selma Håkansson och Hedda Håkansson.
För vilka klubbar har Ludvig Håkansson spelat basket?
Ludvig Håkansson inledde sin karriär i Alvik, men flyttade utomlands redan som junior. Här är klubbarna han spelat i, enligt Svensk basket.
- Alvik Basket 2010
- FC Barcelona Jr Team 2011-2014
- FC Barcelona 2014-2015
- VEF Riga 2015-2016
- Sevilla 2015-2016b
- Fuenlabrada 2016-2017
- Movistar Extudiantes 2017-2019
- Stelmet Gora 2019-2020
- Bilbao 2020-2023
- UCAM Murcia 2023-pågående
Vad har Ludvig Håkansson för position?
Ludvig Håkanssons position är pointguard, uppger FIBA.
Ludvig Håkansson längd – hur lång är han?
Ludvig Håkansson är 189 centimeter, enligt FIBA.
Spelar Ludvig Håkansson i basket-EM 2025?
Ja, Ludvig Håkansson spelar basket-EM 2025. Sverige inleder mot Finland den 27 augusti.
– Det ska bli jättekul. Det kommer vara bra stämning och det finns en rivalitet. De (Finland) har varit på en högre nivå än oss de senaste åren och vi har inget att förlora. Men vi har absolut bra chanser. Vi har ett bra lag, bättre än på många år, sa Håkansson i en intervju med Expressen inför mästerskapet.
Har Ludvig Håkansson flickvän eller fru?
Ludvig Håkansson har en flickvän som heter Lovisa Lundin. Paret har varit ihop i flera år är och är numera förlovade. Sommaren 2025 blev de föräldrar för första gången.
Har Ludvig Håkansson barn?
Ludvig Håkansson och flickvännen Lovisa Lundin fick sitt första barn sommaren 2025. En dotter som heter Ella.
Har Ludvig Håkansson Instagram?
Ja, Ludvig Håkansson har instagram där han heter @luddehakansson och du hittar honom här.
Vad är Ludvig Håkanssons koppling till "De vet du"?
Ludvig Håkansson är god vän med Johan Gunterberg, som är en av artisterna i musikgruppen "De vet du". I videon till hitlåten "Klä av dig naken" från 2014, dyker basketstjärnan plötsligt upp.
Håkansson gör en snabb dunk och firar genom att dra ner shortsen och visa upp sig helt naken – men blurrad.
– Det kanske inte är mitt stoltaste ögonblick i karriären, har Håkansson sagt i en intervju med Expressen.