Så mycket kostar Mondo Duplantis lyxvåning på Östermalm

Mondo Duplantis är en av Sveriges största idrottsprofiler. Nu har han öppnat plånboken ordentligt när han gör en flytt inom Stockholm.

I takt med att Mondo Duplantis bara blir större och större ökar även intäkterna och således även möjligheten att göra dyrare köp. Nu har Mondo slagit till på en lyxvåning.

Flyttar till Östermalm

Duplantis har tidigare bott på Kungsholmen när han befunnit sig i Stockholm. Nu säljer han lägenheten, och uppgraderar ordentligt.

– Ja, det blir att vi flyttar till andra sidan stan.

Annons

Distansen till träningsfaciliteten blir betydligt närmare, konstaterar han i en intervju med Expressen.

– Jag får det lite närmare till Stadion.

LÄS MER: Duplantis och Sjöströms osannolika gåva efter OS 2024



Mondo planerar fler lyxköp

När världsstjärnan var på exklusiva bileventet "Aurora" öppnade han upp om bilintresset, och köptankarna han går i.

Annons

– Mitt intresse för bilar är ganska nytt. Från början var jag inte så intresserad, men nu är det första gången för mig här. Och jag är väldigt imponerad, det är sjukt att se alla fina, gamla superbilar.

– Man blir lite mer intresserad och sugen kan man säga, sa Mondo till Youtube-kanalen Alriks Bilar.

LÄS MER: Johanna Duplantis avslöjar pojkvännens oväntade karriärsval

Duplantis på plats på "Aurora". Foto: Henrik Eberlund / TT

Så mycket kostade lyxvåningen

Enligt sajten Booli är våningen 148 kvadratmeter stor.

Hur mycket kostar egentligen lägenheten i den exklusiva delen av Stockholm? 20 miljoner, uppger den nyligen nämnda sajten.