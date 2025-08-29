Allt om Mia Barnett: Pojkvän, Sverige och friidrott

Mia Barnett är en doldis för det svenska folket, men kan bli en uppstickare kommande år. Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om friidrottaren.

Mia Barnett ålder – hur gammal är hon?

Mia Barnett föddes 4 september 2003 vilket innebär att hon fyller 22 år 2025.

Mia Barnett längd – hur lång är hon?

Nyheter24 har inte tagit del av någon information om Barnetts längd.

Mia Barnett nationalitet – var kommer hon från?

Friidrottaren är född och uppvuxen i USA. Hon tillbringade sina collegeår i Oregon, där hon även tävlade i friidrott.

I en intervju med Svensk Friidrott klargjorde hon hur hennes koppling till Sverige ser ut.

– Den kommer mest från min mammas sida. Hennes föräldrar – min mormor och morfar – bodde i Stockholm och flyttade till USA när mamma var tre år gammal. Sedan dess har vi alltid hållit fast vid den svenska kulturen. Mamma älskar att inreda huset i skandinavisk stil, vi äter mycket svensk mat och firar svenska högtider. Vi har också hälsat på släktingar i Sverige flera gånger.

Mia Barnett friidrott – vilken gren utövar hon?

Hon är en medeldistanslöpare – på U23-EM under sommaren 2025 sprang hon 1500 meter.

Mia Barnett meriter – vad har hon vunnit?

Enligt Friidrottsstatistik är Barnetts främsta merit hennes SM brons 2025.

Det tidigare nämnda mästerskapet, U23-EM 2025, slutade med en imponerande sjätteplats.

Mia Barnett föräldrar – vilka är hennes mamma och pappa?

Det finns inte mängder av information om Barnetts familj.

Däremot kom hon in på sin familj i intervjun med Svensk Friidrott.

– Det finns faktiskt lite svenskt på pappas sida också – hans mamma är svensk-finsk. Så det har alltid varit en stor del av vår familj.

– Min mamma pratar flytande svenska, även om hon mest använder det med sina föräldrar. Jag minns att det var lite irriterande som barn när de ville ha ”vuxensamtal” och gick över till svenska så jag inte skulle förstå. Nu tycker jag det är ganska kul – hon har pratat svenska under den här resan också och jag har märkt att hon fortfarande har det!

Har Mia Barnett pojkvän?

Nyheter24 har inte nåtts av någon information om en eventuell partner.

Har Mia Barnett Instagram?