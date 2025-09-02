Jonah Kusi-Asare är en doldis för många, men spås få en fin framtid. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om stortalangen.

Jonah Kusi-Asare ålder – hur gammal är han?

Jonah Kusi-Asare föddes 4 juli 2007, vilket innebär att han fyller 19 år 2026.



Jonah Kusi-Asare längd – hur lång är han?

Den unga anfallaren är hela 196 centimeter lång.

Vilka klubbar har Jonah Kusi-Asare spelat för?

Kusi-Asare fostrades i Brommapojkarnas akademi innan han tog steget till AIK. I AIK spelade han till en början i U19-laget, för att sedan debutera i deras A-lag.

Kusi-Asare i AIK. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Tiden i AIK blev kort då han tidigt drog till sig intresse från Bayern München.

I februari 2024 gjorde han flytten till Tyskland, och precis som i Stockholms-klubben inledde han med att få speltid i ungdomslagen.

26 april 2025 debuterade han för storklubben i en 3-0 seger mot Mainz.

Var spelar Jonah Kusi-Asare i dag?

På transferfönstrets sista dag lånades Kusi-Asare ut till Premier League-klubben Fulham – det efter att Bayern München i sin tur lånat in Nicolas Jackson från Chelsea.

I en intervju med Fulhams hemsida sa han följande om flytten:

"Jag är verkligen glad över att få ansluta till Fulham. Det är en fantastisk klubb med fantastiska supportrar, och jag kan inte vänta på att få sätta igång, arbeta med mina lagkamrater och ge allt för klubben."



Jonah Kusi-Asare föräldrar – vem är hans mamma och pappa?

Kusi-Asares pappa är känd för den inbitne fotbollsanhängaren. Han är nämligen son till Jones Kusi-Asare, som spelat fotboll i bland annat Djurgården och Landskrona BOIS.

Nyheter24 har inte tagit del om någon information om Kusi-Asares mamma, mer än att hon kommer från Finland.

Jonah Kusi-Asare ursprung – var kommer han från?

Moderns bakgrund gör det möjligt för ynglingen att välja landslagsspel i antingen Sverige, Finland eller Ghana, som hans pappa kommer från.



Har Jonah Kusi-Asare flickvän?

Det finns ingen information huruvida Kusi-Asare har flickvän eller inte.

Har Jonah Kusi-Asare Instagram?