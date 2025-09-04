Allt om Viktor Lodin: Längd, klubbar, barn & Nicci Hernestig

Viktor Lodin är en svensk ishockeyspelare som nu väntar barn med en känd profil. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om hockeystjärnan.

Viktor Lodin ålder – hur gammal är han?

Viktor Lodin föddes 2 juni 1999 vilket innebär att han fyller 27 år 2026.

Viktor Lodin längd – hur lång är han?

Enligt Eliteprospects är han 187 centimeter lång.

Annons

Vilka klubbar har Viktor Lodin spelat för?

Lodins karriär innehåller klubbadresser både i och utanför Sverige.

Leksands IF (U16 & J18)

Örebro HK (J18, J20 och senior)

Enköpings SK (lån)

Vita Hästen (lån)

Timrå IK

Ottawa Senators

Belleville Senators

IK Oskarshamn

Färjestad BK

Var spelar Viktor Lodin ishockey i dag?

Längst ner i listan ovanför hittar ni hans nuvarande klubbadress, alltså Färjestad BK.

Annons

Viktor Lodin flickvän – är han tillsammans med Nicci Hernestig?

Ja. Lodin utgör tillsammans med flickvännen Nicci Hernestig ett riktigt profilpar.

Hernestig är en välkänd influencer med över 250 tusen följare på Instagram.

Hon har medverkat i flertalet tv-produktioner. Några av de främsta listas nedan.

Annons

Trolljägarna

Paradise Hotel

Love Island

Förrädarna

Har Viktor Lodin och Nicci Hernestig barn?

I skrivande stund är Hernestig gravid med parets första barn tillsammans.

Hon har sedan tidigare en dotter från ett tidigare förhållande.

Annons

I en intervju med Aftonbladet berättade hon om sin graviditet.

– Det var en lättnad. Vi kände väl att vi har hållit på det ett tag och jag har gått runt i stora kläder för att ”dölja det”, eller vad man ska kalla det. Så det känns faktiskt jätteskönt att få visa att vi nu har en liten till på gång. Samtidigt som det så klart är läskigt, för att man vet ju att folk har så mycket åsikter kring exakt allt.

Viktor Lodin familj – vem är hans mamma och pappa?

Lodins föräldrar heter Hans och Ann-Christine Lodin. Någon ytterligare information har inte nått Nyheter24.

Viktor Lodin lön – så mycket pengar tjänar han

Enligt Expressen har han en månadslön på 145 000 kronor.

LÄS MER: Nicci Hernestig är tillsammans med Viktor Lodin

Har Viktor Lodin Instagram?