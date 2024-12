Influencern Nicci Hernestig har blivit ett välkänt namn bland svenska folket efter att ha medverkat i program så som “Paradise” och “Love Island”. Och det var i det sistnämnda programmet som hon träffade sin tidigare pojkvän.

Nicci Hernestig och Andreas Deak gjorde slut

Nicci och Andreas Deak blev ett par i den svenska upplagan av “Love Island”, och höll ihop även efter inspelningen. I juni 2023 gick paret ut med att de skulle bli föräldrar, men bara några månader senare så meddelade Nicci på sin Instagram att hon och Andreas hade gått skilda vägar.

Nicci Hernestig och Andreas Deak. Foto: TV4/Love Island Sverige

I december 2023 så föddes lilla dottern Chiara, och i dag är har influencern själv berättat att hon är ensamstående.

"Chiara betyder ljuset på Italienska och det finns ingen bättre betydelse av henne. Så till dig min dotter Chiara Hernestig, ljuset i mitt liv", skrev Nicci till en bild på den lilla nyfödda flickan.

Nicci Hernestig medverkar i "All in Marbella"

I slutet av 2024 har Nicci Hernestig synts i Viaplay-programmet “All in Marbella”. I den nya realitysatsningen så tävlar sex kändisar om vem som kan ordna den roligaste dagen för gänget, samtidigt som de bor i ett lyxhus i Marbella.

Foto: Deltagarna i "All in Marbella". Johnny Wohlin/Viaplay

Nicci Hernestig kopplades ihop med "Love Island"-profilen Davide Sanclimenti

Förutom Andreas Deak så har Nicci Hernestig tidigare varit tillsammans med välkända profiler så som Ben Mitkus och Mathias Guss. Men i mars skapade Nicci Hernestig rubriker världen över, när hon kopplades ihop med den internationella “Love Island”-profilen Davide Sanclimenti.

Nicci och Davide tog en drink. Foto: Instagram/@niccihernestig

Davide Sanclimenti vann den brittiska upplagan av “Love Island” 2022 med sin dåvarande flickvän Ekin-Su Cülcüloğlu, och paret gjorde succé både under och efter programmet. 2023 gjorde paret slut men återförenades kort därefter, för att sedan gå skilda vägar ännu en gång i början av 2024.

Davide Sanclimenti och Ekin-Su Cülcüloğlu. Foto: Stella Pictures

Kort därefter syntes Nicci Hernestig ta en drink med världskändisen Davide, något som uppmärksammades i tidningar över hela världen. För Nyheter24 har Nicci berättat vad som egentligen hände.

– Han kom till Sverige och vi gick på en dejt. Han är en jättefin kille men våra liv ser ganska olika ut. Vi hade en superrolig dag tillsammans.

Nicci om kärlekslivet: "Mycket annat som händer"

Med så pass många följare som Nicci har, så lär hon möjligtvis ha haft flera stora namn som har slajdat in i hennes DM:s? Men det är något som Nicci väljer att hålla för sig själv.

– I never kiss and tell.

Nicci berättar att hon i dagsläget är singel, men att det är svårt att hinna med särskilt många dejter.

– Jag har faktiskt inte gått på så mycket dejter, tro det eller ej. Jag har väl inte riktigt haft det fokuset. Det är så mycket annat som händer i mitt liv just nu. Chiara växer massor, så det har egentligen bara varit fokus på henne. Det är mycket att ha ett barn själv. Även om jag får massa hjälp av min familj hela tiden så är det ju såklart mycket, berättar Nicci.