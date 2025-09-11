Allt om Julia Henriksson: Pojkvän, familj och Italien

Julia Henriksson är en av svensk friidrotts främsta namn. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om profilen.

Julia Henriksson ålder – hur gammal är hon?

Den svenska sprintern Julia Henriksson föddes 11 juli 2000 vilket innebär att hon fyller 26 år 2026.

Julia Henriksson längd – hur lång är hon?

Nyheter24 har ingen information om Henrikssons längd.

När började Julia Henriksson med friidrott?

När Henrikssons karriär startade är oklart. Men att det var i unga år står klart, enligt SVT la hon vid 15 års ålder ned karriären, för att sedan återuppta den fyra år senare.

Vem är Julia Henrikssons tränare?

Tidigare var den nu bortgångna Kenth Olsson hennes tränare. Nu tränas hon av Marco Airale.

I samband med en flytt bytte hon tränare. I en intervju med Svensk Friidrott berättade hon vad hennes tidigare tränare, Kenth Olsson, betytt för henne.

– Kenth har betytt så mycket för min utveckling hittills, så även om jag nu går in i en nysatsning med ny tränare och ny miljö så vet jag att Kenth fortsatt kommer att finnas med i bakgrunden som ett viktigt bollplank och en mentor.

Julia Henriksson rekord – vad har hon för personbästa?

Hennes personbästa på 100 meter är imponerande 11,19. På 200 meter är hennes personliga rekord 22,79.

Tävlar Julia Henriksson under friidrotts-VM 2025?

Ja. Henriksson är en del av den svenska truppen som rest till Tokyo.

Har Julia Henriksson flyttat till Italien?

I november 2024 flyttade hon till Italien för att satsa hårdare på sin friidrott.



Hon berättade inför flytten om det som då väntade.

– Jag ser väldigt mycket fram emot flytten! Det känns som rätt tidpunkt i min karriär och det blir kul med miljöombyte. Det blir spännande att få träna med så snabba tjejer varje dag och förhoppningsvis pushar det mig till en ny nivå! Min manager Stina Funke har hjälp mig att få kontakt med Marco och det kändes bra från första dagen, ett naturligt steg helt enkelt, sa hon till Svensk Friidrott.

Julia Henriksson familj – vem är hennes mamma och pappa?

Henrikssons föräldrar heter Krister och Monica. Någon vidare information har inte nått Nyheter24.

Har Julia Henriksson pojkvän eller flickvän?

På Henrikssons sociala medier indikerar inget på att hon har någon partner – hennes relationsstatus är således okänd.

