Mondo Duplantis nobbar svenska landslaget – det är orsaken

Mondo Duplantis är på plats i Tokyo för ett stundande VM, men i samband med mästerskapet väljer han bort landslaget – för fästmön Desiré Inglander.

Att Mondo Duplantis ska ta en guldmedalj känns som vanligt givet – denna gång gäller det VM, som i år äger rum i Tokyo.

"Han vill bo med sin flickvän"

Mondo har tagit sitt beslut, han kommer inte bo med det svenska landslaget under mästerskapet – valet föll på fästmön Desiré Inglander, något hans manager Daniel Wessfeldt avslöjar i en intervju med Aftonbladet.

– Han vill bo med sin flickvän och hon får inte bo på de aktivas hotell. Då fick det bli en annan lösning för honom.

"Förbundet hade väl önskat..."

Beslutet gör inte alla nöjda. I och med beslutet går han emot förbundets önskan.

– Förbundet hade väl önskat att alla bodde där. Men det är ju halvjobbigt för Mondo att bo på ett sånt hotell med tusentals aktiva och tränare. Alla vill ta foto med honom. Han hade inte kunnat gå från matsalen till sitt rum utan att bli stoppad tio gånger. Så det är skönt för honom att få ha lite lugn och ro. Men han är med på allt han ska vara med på.

Mondo och Daniel Wessfeldt. Foto: Jessica Gow/TT

Förståelse från förbundet

Trots förbundets önskan om att hålla ihop landslaget ser man en förståelse i superstjärnans beslut.

– Vi ser en jättepoäng i att hålla ihop truppen så mycket det går. Men alla länder bor på det här hotellet och han är i en väldigt speciell situation där han kommer att bli väldigt påpassad och stoppad för att ta selfies. Så för att han ska kunna göra den uppladdning som han behöver så har vi tillsammans gjort bedömningen att det här blir bäst för honom, säger förbundets generalsekreterare Daniel Fridell till Aftonbladet.