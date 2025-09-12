Christian Olsson är svensk rekordhållare och OS-medaljör i tresteg. Men hur mycket vet du om den tidigare friidrottsstjärnan? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Olsson.

Christian Olsson ålder – hur gammal är han?

Christian Olsson föddes den 25 januari 1980. Han fyller därmed 46 år under 2026.

Christian Olsson längd – hur lång är han?

Kanske har du sett Christian Olsson i tv-rutan och reagerat på att han ser lång ut? Det är inte så konstigt. Den tidigare friidrottsstjärnan är längre än medellängden för män i Sverige. Hela 192 centimeter är han, enligt SVT.

Vad var Christian Olssons rekord i tresteg?

Det var inte tresteg som var Christian Olssons primära friidrottsgren under tonåren. I stället ägnade han sig åt både tresteg och höjdhopp. Faktum är att han tog guld i just höjdhopp under junior-EM år 1999, enligt SvD.

Och år 2000 siktade han på att ta OS-medalj i bägge grenar.

– Jag hade lite storhetsvansinne där, som trodde jag skulle bli den förste att vinna guld i båda de grenarna. Patrik sa åt mig redan efter Riga att det var en dum idé. Jag satsade dubbelt inför OS i Sydney, men sen lyssnade jag på Patrik. När man är ung tro man ju att man är odödlig. Efter OS i Sydney lade jag höjdhopp åt sidan. Sedan blev det lite höjdhopp i slutet av karriären, har han berättat för Expressen.

Christian Olsson under OS i Sydney år 2004. Foto: Janerik Henriksson/TT

Satsningen på tresteg gav utdelning och som längst lyckades Olsson hoppa 17,79 meter utomhus. Detta i samband med OS i Aten 2004.

– Det har varit tuffa veckor. Det var det här jag ville göra, det här jag ville komma till, sa Olsson till Aftonbladet efter hoppet.

Samma år tangerade svensken också det dåvarande världsrekordet inomhus när han hoppade 17,83 meter, enligt Radiosporten.

Christian Olsson under inomhus-VM år 2004. Foto: Henrik Montgomery/TT

Christian Olsson medaljer – vad har han vunnit?

Christian Olsson hade en imponerande friidrottskarriär. Enligt Sveriges Olympiska Kommitté tog han guld i OS år 2004, men också tre VM-guld – varav två inomhus och ett utomhus – och ett VM-silver.

Efter OS-guldet fick Olsson träffa kung Carl XVI Gustaf och i en intervju med Expressen har han berättat om hur kungen, full i skratt, sa följande till medaljören:

– "Jag måste berätta något roligt, Christian. När du sprang ärevarv i Aten var det en annan person på läktaren som vände sig mot mig och sa: 'springer han fortfarande ärevarv?' och menade Stefan Holm. Då sa jag: 'nej, det där är vår andre guldmedaljör i dag'".

Christian Olsson och Stefan Holm. Foto: Jack Mikrut/TT

Christian Olsson med OS-guldet. Foto: Jessica Gow/TT

När avslutade Christian Olsson friidrottskarriären?

Under våren 2012 meddelade Christian Olsson att han skulle avsluta karriären som friidrottare.

– Jag har gjort allt jag har kunnat för att det ska fungera. Det har varit en lång skadefylld resa. Det började redan från 2004 i OS-finalen. Första hoppet hoppade jag lite för galet, slog ihop benen och det är det som gör att jag inte kan fortsätta nu, sa han till TT då, enligt Aftonbladet, och fortsatte:

– Det är en ganska tumultartat tid mentalt. Men faktum är att jag har beslutat att lägga trestegsskorna på hyllan. Inte för att jag vill, utan för att jag måste.

Christian Olsson vid pressträffen då han meddelade att han skulle avsluta idrottskarriären. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Att avsluta karriären blev tufft mental för Olsson. I en intervju med GP berättade han, år 2022, om hur han föll in i en depression och att det dröjde innan han sökte hjälp.

– Det var min ex-fru som sa till mig att jag fick ta tag i det. Det gick ut över familjen och jag ville inte gå runt och sprida massor av negativ energi. Jag vill ge energi, men jag gjorde inte det. Jag tog bara energi. Jag drog på mig offerkoftan och tyckte synd om mig själv och började att jämföra mig med andra. När jag tittade på mig själv kände jag inte igen mig, sa han till tidningen.

Jobbar Christian Olsson som kommentator och expert?

Christian Olsson har, sedan han avslutade karriären, både studerat och synts i tv – då som kommentator och expert i friidrottssändningar hos SVT.

– Vi är mycket glada att kunna förstärka vårt lag med ett av svensk friidrotts största namn någonsin. Christian Olsson har egenskaper som gör att han har alla möjligheter att bli en utmärkt friidrottsexpert, sa SVT Sports projektchef Max Bursell år 2022 när det stod klart att Olsson skulle ta plats i kanalen.

Olsson kommenterade också det hela:

– Otroligt spännande. Tv är ett riktigt roligt medie att jobba inom och jag älskar friidrott. Så att få vara delaktig på SVT är ju att komma in i finrummet.

Christian Olsson är expert i SVT. Foto: SVT

Har Christian Olsson fru eller flickvän?

Christian Olsson var, under flera år, gift med Gordana Bosanac.

– Det var ett jättefint bröllop, sa trestegsstjärnans dåvarande manager Daniel Wessfeldt till Expressen efter att paret sagt ja till varandra.

Men äktenskapet slutade i skilsmässa och under vintern 2023 gick Olsson ut med att han hittat kärleken i 14 år yngre Paulina Brodd. Huruvida de är ett par i dag är oklart.

Christian Olsson och Paulina Brodd vid Idrottsgalan 2024. Foto: Christine Olsson/TT

Har Christian Olsson barn?

Christian Olsson har två barn tillsammans med exfrun Gordana Bosanac: en son vid namn Elliot och en dotter vid namn Celine, enligt Expressen.