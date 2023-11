Christian Olssons kärleksbesked – är ihop med 14 år yngre Robinson-profilen

År 2012 avslutade Christian Olsson sin karriär som trestegshoppare. Friidrottaren hade då OS-, VM- och EM-guld i bagaget.

– Jag har gjort allt jag har kunnat för att hålla min trestegskarriär vid liv. Men nu går det inte längre, sa Olsson till TT då.

Christian Olsson om flickvännen: "Utanför min liga"

Efter detta gick Christian Olsson, som under förra året klev in som friidrottsexpert i SVT:s sändningar, in i depression som enligt egen utsago kostade honom hans äktenskap med dåvarande frun Gordana Bosanac.

Men nu har Olsson hittat kärleken igen. Denna gång är det den 14 år yngre Paulina Brodd som vunnit hans hjärta.

– Det är min flickvän. Vi har varit tillsammans i ett halvår ungefär, säger han till Aftonbladet om 29-åringen, som vunnit Miss Universe Sverige.

– Jo, jag spelar lite utanför min liga, men vad ska jag göra? Jag har väl något annat, det kanske är längden. Men jag är kär och jag hoppas det syns, konstaterar han.

Paulina Brodd: "Väldigt kär"

Paulina Brodd, som är bosatt i Göteborg, jobbar till vardags med IT men har också synts i tv-rutan. Under 2015 var hon nämligen med i "Robinson – Love edition".

För Aftonbladet berättar hon om hur hon och Christian Olsson träffades – och hur simdrottningen Sarah Sjöström hade ett finger med i spelet.

– Christian kontaktade mig via Instagram. Sedan ringde jag min äldsta tjejkompis Sarah Sjöström för jag visste att hon kände Christian. Vi hade lite tjejsnack och han fick godkänt. Sedan var vi på några dejter och nu är det vi. Christian är en fantastisk person. Han är så fin, jag är väldigt nöjd och väldigt kär.