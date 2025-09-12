Nyheter24
Annons
Sport /Friidrotts-VM

Svenskamerikanskan vill 'göra en Mondo' – tävlar för Sverige

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 21:30
Mondo Duplantis och Mia Barnett
Mia Barnett är i Tokyo för att tävla för Sverige Foto: Christine Olsson/TT & Filip Lööv/Svensk Friidrott

Mia Barnett befinner sig i Tokyo för det stundande världsmästerskapet. I en intervju med Nyheter24 berättar hon om skiftet från USA till Sverige.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Friidrotts-VM

Mia Barnett är okänd för många svenska idrottsanhängare, frågan är hur länge det kommer vara fallet. Nu är medeldistanslöparen nämligen på plats i Tokyo för att representera Sverige.

"Jag älskar landet"

I en intervju med Nyheter24 öppnade Barnett upp om skiftet av land och svarar på frågan hur det kommer sig att hon valde Sverige – samt hur kopplingen till landet ser ut.

– Först och främst, jag älskar landet. Min mammas sida och en del av pappas sida är från Sverige. Så det kändes inte som om jag var så pass långt från landet så det skulle kännas konstigt att tävla för Sverige istället för USA. Men samtidigt var det en bra möjlighet att öka mitt kunnande och få ett perspektiv och bli integrerad i landet och i en annan kultur, samtidigt som jag kan konkurrera på de största plattformarna, som VM och OS.

LÄS MER: Allt om Mia Barnett: Pojkvän, Sverige och friidrott

Annons
Mia Barnett. Foto: Filip Lööv/Svensk Friidrott

Lyfter "Mondo" som en inspiration

Armand "Mondo" Duplantis har onekligen haft en stor inverkan på friidrottsvärlden. Hans resa är välkänd, och således är det enkelt för tankarna att dras till att Barnett troligtvis inspirerats av världsrekordhållarens resa – då de dessutom båda är födda och uppvuxna i USA.

– Ja, 100%. Jag tror att jag och min pappa insåg det när vi var ganska unga, då höjde vi definitivt på våra ögonbryn. Men sedan började jag inte tänka på det tills jag började springa på tider som kunde ta mig till större plattformar. 

LÄS MER: Då får vi se Johanna Duplantis tävla för Sverige – VM-beskedet

Annons

Hon har även noterat hur Mondo har tagits emot i Sverige.

– Sedan såg jag hur Sverige omfamnade honom och hur mycket han har gjort för sporten i Sverige, i USA och runt om i världen. Han är så bra. Han visade vägen och gjorde nationsbytet mindre skrämmande. Jag vill gärna kunna göra samma sak. Det är en fantastisk möjlighet att komma närmre mina svenska rötter.

LÄS MER: Johanna Duplantis är Sveriges bästa stavhoppare – hyllas nu

"Jag vill bli nästa Mondo"

Att dra kopplingen till Mondo är enkelt, och nästa fråga att ställa var given.

Är tanken att du ska bli nästa Mondo?

– Ja, helt klart. Mitt stora mål är OS 2028. Då kommer jag vara den perfekta åldern, 24 år gammal.

LÄS MER: Samuel Pihlströms ilska: "Folk tror..."

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:30
Sport

Svenskamerikanskan vill 'göra en Mondo' – tävlar för Sverige

Idag
21:22
Sport

Svensk vändning efter fiaskostarten i Davis Cup

Idag
20:22
Sport

Stjärnan skadad – borta tre månader

Idag
18:12
Sport

OS–guldmedaljör död – blev 53 år

Idag
17:54
Sport

Drömmen över – Finland utslagna i semifinalen

Idag
16:56
Sport

Newcastle-tränaren bryter tystnaden om Isak

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons