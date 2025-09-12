Svenskamerikanskan vill 'göra en Mondo' – tävlar för Sverige

Mia Barnett befinner sig i Tokyo för det stundande världsmästerskapet. I en intervju med Nyheter24 berättar hon om skiftet från USA till Sverige.

Mia Barnett är okänd för många svenska idrottsanhängare, frågan är hur länge det kommer vara fallet. Nu är medeldistanslöparen nämligen på plats i Tokyo för att representera Sverige.

"Jag älskar landet"

I en intervju med Nyheter24 öppnade Barnett upp om skiftet av land och svarar på frågan hur det kommer sig att hon valde Sverige – samt hur kopplingen till landet ser ut.

– Först och främst, jag älskar landet. Min mammas sida och en del av pappas sida är från Sverige. Så det kändes inte som om jag var så pass långt från landet så det skulle kännas konstigt att tävla för Sverige istället för USA. Men samtidigt var det en bra möjlighet att öka mitt kunnande och få ett perspektiv och bli integrerad i landet och i en annan kultur, samtidigt som jag kan konkurrera på de största plattformarna, som VM och OS.

Mia Barnett.

Lyfter "Mondo" som en inspiration

Armand "Mondo" Duplantis har onekligen haft en stor inverkan på friidrottsvärlden. Hans resa är välkänd, och således är det enkelt för tankarna att dras till att Barnett troligtvis inspirerats av världsrekordhållarens resa – då de dessutom båda är födda och uppvuxna i USA.

– Ja, 100%. Jag tror att jag och min pappa insåg det när vi var ganska unga, då höjde vi definitivt på våra ögonbryn. Men sedan började jag inte tänka på det tills jag började springa på tider som kunde ta mig till större plattformar.

Hon har även noterat hur Mondo har tagits emot i Sverige.

– Sedan såg jag hur Sverige omfamnade honom och hur mycket han har gjort för sporten i Sverige, i USA och runt om i världen. Han är så bra. Han visade vägen och gjorde nationsbytet mindre skrämmande. Jag vill gärna kunna göra samma sak. Det är en fantastisk möjlighet att komma närmre mina svenska rötter.

"Jag vill bli nästa Mondo"

Att dra kopplingen till Mondo är enkelt, och nästa fråga att ställa var given.

Är tanken att du ska bli nästa Mondo?