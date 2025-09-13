Mia Barnett kritiserar amerikanska förbundet: "Ögonöppnare"

Mia Barnett har bytt USA mot Sverige. I en intervju med Nyheter24 kritiserar hon det amerikanska friidrottsförbundet.

Mia Barnett är född och uppvuxen i USA – men har på grund av sin familjs svenska bakgrund valt att representera det svenska landslaget.

Mia Barnett kritiserar amerikanska förbundet

Konkurrensen i det amerikanska friidrottslandslaget är stenhård, då det kryllar av talangfullare friidrottare i landet. Någon som fått känna på den amerikanska konkurrensen är medeldistanslöparen Mia Barnett, som nuförtiden representerar Sverige.

I en intervju med Nyheter24 kritiserar Barnett det amerikanska förbundet och deras rutin för uttagningar till landslaget.

– Processen för att kvalifiera sig för ett annat land än USA är typiskt mycket lättare. I USA har måste man komma topp tre en viss tävlingsdag. Eftersom jag får tävla för Sverige så kan jag gå på de kriterier som gäller för Sveriges federation för det året.Och jag kan planera mitt schema efter det.

Mia Barnett i samband med U23-EM i Bergen. Foto: Instagram/miaaimeebarnett

"Vad händer om man blir sjuk?"

Hon specificerar på vilket sett hon tycker USA:s sätt att jobba på inte är att föredra.

– Ska du kvalificera dig för VM eller EM (för Sverige, reds. anm.) så vet du vad du ger dig in i på förhand och du behöver inte komma topp tre en specifik dag på en “US trial”.

– Vad händer om du blir sjuk? Eller om du blir fälld, frågar hon sig.

Hon menar att många stora namn missat mästerskap, på grund av uttagningarna.

– Du har säkert redan sett alla rubriker om stora namn som missat stora mästerskap. Det här är (att tävla för Sverige, reds. anm.) helt enkelt en mycket bättre möjlighet för mig.

"Ögonöppnare"

Avslutningsvis kom hon även in på hur det är att tävla för Sverige.