Andreas Almgren tog VM-brons
Publicerad: 14 sep. 2025, kl. 15:04
Uppdaterad: 14 sep. 2025, kl. 15:14
Andreas Almgren har tagit en efterlängtad första VM-medalj. Foto: Christine Olsson/TT
Andreas Almgren tog Sveriges första medalj på friidrotts-VM i Tokyo, ett brons på 10 000 meter.
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter
