Här är svenska prylen som USA-stjärnorna är besatta av

Friidrotts-VM har bara börjat – och Sverige har fått en succéstart. I en intervju med Nyheter24 avslöjade den VM-aktuella svenskamerikanskan Mia Barnett en detalj hos det svenska laget som har hög efterfrågan.

Mia Barnetts VM-resa blev kortlivad – hon åkte ut redan i heatet, där hon placerade sig på plats 13.

"Allt är superpositivt"

Inför mästerskapet fick Nyheter24 en pratstund med Barnett, som inför sommaren bytte landslag, från USA till Sverige.

Hon kom in på reaktionerna hon fått i samband med nationsbytet:

– Allt är superpositivt. På min familjs sida, på mammas och pappas sida, de älskar det. De tycker att det är riktigt coolt. Mina mor- och farföräldrar är jätteglada och skickar nyhetsartiklar. Och mina vänner tycker också att det är riktigt coolt.

"Önskar att de hade samma möjlighet"

Hon har vänner som fascineras över hennes resa.

– De frågar ‘vänta, du får representera ett annat land?’. Mina amerikanska vänner önskar att de hade samma möjlighet. Jag har bara haft positiva reaktioner. Så här långt, inte en negativ ännu, du ska få veta när jag får höra något negativt, säger hon och skrattar.



Amerikanerna häpnas över svenska detaljen

Mia Barnett tillhör göteborgsklubben Hälle IF, vars tävlingsdräkter sticker ut till utseendet.

När Barnett återvände till USA, var hennes tävlingsdräkt poppis bland hennes lagkamrater.

– Alla mina amerikanska lagkamrater älskar den. De bara, 'vänta, vi vill ha den'.

Samuel Tsegay i den populära dräkten. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Hon gav sin egen åsikt om dräkten, som ger tydlig polkagriskänsla.

Gillar du dräkterna?

