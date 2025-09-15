Samuel Pihlström till final – stor svensk succé

Succémästerskapet fortsätter. Samuel Pihlström tar sig till final i Tokyo.

Efter Andreas Almgren och Vanessa Kamgas succé under gårdagen fortsätter nu succén för Sverige. Samuel Pihlström har nämligen löst en finalplats under måndagens semifinal på 1500 meter.

"Det är häftigt"

– Det är häftigt, det var mitt mål när jag gick in i det här mästerskapet, säger han i SVT:s sändning och fortsätter:

– Både världsettan och världstvåan ute i försöken, man ska inte ta det givet att man tar sig till final. Det var självklart att ha final som målsättning.

Annons

Vidare på 6:e plats

Pihlström hamnade i ett tufft heat, men löste på ett utmärkt sätt en finalplats. Vidare från svenskens heat blev följande: