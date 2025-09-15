Nyheter24
Sport /Friidrotts-VM

Samuel Pihlström till final – stor svensk succé

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 14:37
Uppdaterad: 15 sep. 2025, kl. 14:49
Samuel Pihlström.
Samuel Pihlström. Foto: Christine Olsson/TT & Björn Larsson Rosvall / TT

Succémästerskapet fortsätter. Samuel Pihlström tar sig till final i Tokyo.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Friidrotts-VM

Efter Andreas Almgren och Vanessa Kamgas succé under gårdagen fortsätter nu succén för Sverige. Samuel Pihlström har nämligen löst en finalplats under måndagens semifinal på 1500 meter.

LÄS MER: Allt om Mia Barnett: Pojkvän, Sverige och friidrott

"Det är häftigt"

– Det är häftigt, det var mitt mål när jag gick in i det här mästerskapet, säger han i SVT:s sändning och fortsätter:

– Både världsettan och världstvåan ute i försöken, man ska inte ta det givet att man tar sig till final. Det var självklart att ha final som målsättning.

LÄS MER: Samuel Pihlströms ilska: "Folk tror..."

Vidare på 6:e plats

Pihlström hamnade i ett tufft heat, men löste på ett utmärkt sätt en finalplats. Vidare från svenskens heat blev följande:

  • Niels Laros, Nederländerna
  • Josh Kerr, Storbritannien
  • Jack Wightman, Storbritannien
  • Timothy Cheruiyot, Kenya
  • Andrew Coscoran, Irland
  • Samuel Pihlström, Sverige

LÄS MER: Johanna Duplantis är Sveriges bästa stavhoppare – hyllas nu

Kommentarer

