Samuel Pihlström till final – stor svensk succé

Efter Andreas Almgren och Vanessa Kamgas succé under gårdagen fortsätter nu succén för Sverige. Samuel Pihlström har nämligen löst en finalplats under måndagens semifinal på 1500 meter.
"Det är häftigt"
– Det är häftigt, det var mitt mål när jag gick in i det här mästerskapet, säger han i SVT:s sändning och fortsätter:
– Både världsettan och världstvåan ute i försöken, man ska inte ta det givet att man tar sig till final. Det var självklart att ha final som målsättning.
Vidare på 6:e plats
Pihlström hamnade i ett tufft heat, men löste på ett utmärkt sätt en finalplats. Vidare från svenskens heat blev följande:
- Niels Laros, Nederländerna
- Josh Kerr, Storbritannien
- Jack Wightman, Storbritannien
- Timothy Cheruiyot, Kenya
- Andrew Coscoran, Irland
- Samuel Pihlström, Sverige