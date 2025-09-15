Mondo Duplantis slår världsrekord – igen

Han har gjort det igen. Mondo Duplantis har slagit världsrekord – än en gång.

Ribban låg på 6 meter och 30 centimeter, och Mondo Duplantis löste det.

Slår världsrekord – för fjortonde gången

– I made it, I made it, fyfan det känns nice, sa han till SVT bara minuter efter världsrekordet.

Alla Mondos världsrekord 15 september 2025 – 6,30 meter 12 augusti 2025 – 6,29 meter 15 juni 2025 – 6,28 meter 28 februari 2025 – 6,27 meter 25 augusti 2024 – 6,26 meter 5 augusti 2024 – 6,25 meter 20 april 2024 – 6,24 meter 17 september 2023 – 6,23 meter 25 februari 2023 – 6,22 meter 24 juli 2022 – 6,21 meter 20 mars 2022 – 6,20 meter 7 mars 2022 – 6,19 meter 15 februari 2020 – 6,18 meter 8 februari 2020 – 6,17 meter

"Kommer minnas det för alltid"

Greg Duplantis är pappa och tränare till Mondo, och berättade i sändningen vad prestationen betyder.