Nyheter24
Annons
Sport /Friidrotts-VM

Mondo Duplantis slår världsrekord – igen

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 15:48
Uppdaterad: 15 sep. 2025, kl. 16:11
Sam Kendricks och Mondo Duplantis
Duplantis slår världsrekord – igen. Foto: Christine Olsson/TT

Han har gjort det igen. Mondo Duplantis har slagit världsrekord – än en gång.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Friidrotts-VM

Ribban låg på 6 meter och 30 centimeter, och Mondo Duplantis löste det.

Slår världsrekord – för fjortonde gången

– I made it, I made it, fyfan det känns nice, sa han till SVT bara minuter efter världsrekordet.

LÄS MER: Johanna Duplantis är Sveriges bästa stavhoppare – hyllas nu

Alla Mondos världsrekord

15 september 2025 – 6,30 meter

12 augusti 2025 – 6,29 meter

15 juni 2025 – 6,28 meter

28 februari 2025 – 6,27 meter

25 augusti 2024 – 6,26 meter

5 augusti 2024 – 6,25 meter

20 april 2024 – 6,24 meter

17 september 2023 – 6,23 meter

25 februari 2023 – 6,22 meter

24 juli 2022 – 6,21 meter

20 mars 2022 – 6,20 meter

7 mars 2022 – 6,19 meter

15 februari 2020 – 6,18 meter

8 februari 2020 – 6,17 meter

Annons

LÄS MER: Samuel Pihlströms ilska: "Folk tror..."

"Kommer minnas det för alltid"

Greg Duplantis är pappa och tränare till Mondo, och berättade i sändningen vad prestationen betyder.

– Folk minns när Bubka hoppade sex meter. Jag minns det mer än andra världsrekord, för sex meter var så stort. 6,30 är … många kommer minnas det för alltid.

LÄS MER: Allt om Mia Barnett: Pojkvän, Sverige och friidrott

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:32
Sport

Missen: Gav bort VM-guldet på upploppet

Idag
15:12
Sport

Guide: Svenskar i storlag - nu börjar herrarnas CL

Idag
14:38
Sport

Pihlström till VM-final efter rysarsemi

Idag
14:37
Sport

Samuel Pihlström till final – stor svensk succé

Idag
14:28
Sport

Nya jättesuccén: VM-guld och rekord: ”Känns najs”

Idag
14:14
Sport

Montler till VM-final: ”Revansch”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons