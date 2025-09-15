Mondo Duplantis slår världsrekord – igen

Ribban låg på 6 meter och 30 centimeter, och Mondo Duplantis löste det.
Slår världsrekord – för fjortonde gången
– I made it, I made it, fyfan det känns nice, sa han till SVT bara minuter efter världsrekordet.
Alla Mondos världsrekord
15 september 2025 – 6,30 meter
12 augusti 2025 – 6,29 meter
15 juni 2025 – 6,28 meter
28 februari 2025 – 6,27 meter
25 augusti 2024 – 6,26 meter
5 augusti 2024 – 6,25 meter
20 april 2024 – 6,24 meter
17 september 2023 – 6,23 meter
25 februari 2023 – 6,22 meter
24 juli 2022 – 6,21 meter
20 mars 2022 – 6,20 meter
7 mars 2022 – 6,19 meter
15 februari 2020 – 6,18 meter
8 februari 2020 – 6,17 meter
"Kommer minnas det för alltid"
Greg Duplantis är pappa och tränare till Mondo, och berättade i sändningen vad prestationen betyder.
– Folk minns när Bubka hoppade sex meter. Jag minns det mer än andra världsrekord, för sex meter var så stort. 6,30 är … många kommer minnas det för alltid.