Landslagsåkaren Matteo Franzoso död efter krasch

Den italienske alpine landslagsåkaren Matteo Franzoso har dött efter att ha kraschat under träning.

25-åringen dog av svåra huvudskador, meddelar det italienska vintersportförbundet.

Franzoso kraschade under försäsongsträning i Chile i lördags och fördes till sjukhus i Santiago.

Men Franzoso överlevde inte de svåra huvudskadorna.

Franzoso vann en super-G-tävling i Europacupen 2021 och tävlade till och från på världscupnivå utan att placera sig bland de 20 bästa.

— Det är en tragedi för hans familj och vår sport. Det är absolut nödvändigt att göra allting för att såna här olyckor inte ska inträffa fler gånger, säger Flavio Roda, ordförande i det italienska vintersportförbundet, enligt AP.