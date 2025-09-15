Nyheter24
Annons
Sport /Träning

Landslagsåkaren Matteo Franzoso död efter krasch

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 20:36
Uppdaterad: 15 sep. 2025, kl. 21:11
Matteo Franzoso under en världscuptävling i Beaver Creek 2022. Arkivbild. Foto: Robert F. Bukaty/AP/TT

Den italienske alpine landslagsåkaren Matteo Franzoso har dött efter att ha kraschat under träning.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Träning

25-åringen dog av svåra huvudskador, meddelar det italienska vintersportförbundet.

Franzoso kraschade under försäsongsträning i Chile i lördags och fördes till sjukhus i Santiago.

Men Franzoso överlevde inte de svåra huvudskadorna.

Franzoso vann en super-G-tävling i Europacupen 2021 och tävlade till och från på världscupnivå utan att placera sig bland de 20 bästa.

— Det är en tragedi för hans familj och vår sport. Det är absolut nödvändigt att göra allting för att såna här olyckor inte ska inträffa fler gånger, säger Flavio Roda, ordförande i det italienska vintersportförbundet, enligt AP.

För mindre än ett år sedan dog en annan italiensk alpin skidåkare, Matilde Lorenzi, efter att också ha kraschat under träning.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:32
Sport

Leidhammars drömmål sänkte Djurgården

Idag
21:14
Sport

Heintz sänkte Häcken – dömde ut egna spelet

Idag
21:12
Sport

16-årige jättetalangen frälste AIK

Idag
18:58
Sport

Legendarisk NHL-målvakt död

Idag
18:30
Sport

Här är svenska prylen som USA-stjärnorna är besatta av

Idag
17:46
Sport

Duplantis: "Man kunde känna passionen"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons