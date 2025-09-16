Skidstjärnan dog i olycka – nu bärgas inte kroppen

Laura Dahlmeiers kropp ska inte bärgas efter bergsklättringsolyckan – trots allt. Det beskedet kommer nu från den före detta skidskyttestjärnans team, rapporterar tysk media.

Laura Dahlmeier omkom den 28 juli när hon träffades av ett stenras under en klättring på 5 700 meters höjd i Karakorambergen i Pakistan.

Initialt beslutades att Dahlmeiers kropp skulle lämnas kvar på berget, då det också ska ha varit hennes vilja. På måndagen rapporterade tyska Bild att en bärgning ändå skulle genomföras, men det dementeras nu alltså av Dahlmeiers team.

Går inte att bärga Laura Dahlmeiers kropp

I ett uttalande till nyhetsbyrån DPA säger man att ett bärgningsteam gjort en utvärdering av läget den gångna veckan, med följden att en bärgning inte ska genomföras.