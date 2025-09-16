Nyheter24
Sport /Skidskytte

Skidstjärnan dog i olycka – nu bärgas inte kroppen

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 08:31
Uppdaterad: 16 sep. 2025, kl. 12:45
Laura Dahlmeier dog i slutet av juli.
Laura Dahlmeier dog i slutet av juli. Foto: Jessica Gow/TT & Robert Henriksson/TT

Laura Dahlmeiers kropp ska inte bärgas efter bergsklättringsolyckan – trots allt. Det beskedet kommer nu från den före detta skidskyttestjärnans team, rapporterar tysk media.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Skidskytte, Död

Laura Dahlmeier omkom den 28 juli när hon träffades av ett stenras under en klättring på 5 700 meters höjd i Karakorambergen i Pakistan.

Initialt beslutades att Dahlmeiers kropp skulle lämnas kvar på berget, då det också ska ha varit hennes vilja. På måndagen rapporterade tyska Bild att en bärgning ändå skulle genomföras, men det dementeras nu alltså av Dahlmeiers team. 

Går inte att bärga Laura Dahlmeiers kropp 

I ett uttalande till nyhetsbyrån DPA säger man att ett bärgningsteam gjort en utvärdering av läget den gångna veckan, med följden att en bärgning inte ska genomföras.

Laura Dahlmeier tog två OS-guld och sju VM-guld innan hon redan som 25-åring avslutade skidskyttekarriären. Hon blev 31 år.

Senaste nytt
