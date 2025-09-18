Allt om Henrik Larsson: Flickvän, tränare och personbästa

Henrik Larsson är Sveriges just nu snabbaste man, i alla fall på 100 meter och 200 meter. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om profilen.

Henrik Larsson ålder – hur gammal är han?

Henrik Larsson föddes 30 september 1999 vilket innebär att han fyller 26 år hösten 2025.

Henrik Larsson längd – hur lång är han?

Nyheter24 har inte tagit del av någon information angående Larssons längd.

När började Henrik Larsson med friidrott?

Henrik Larsson är ambassadör för Svenskt Kosttillskott, som uppger att han började med friidrott redan vid sju års ålder.

Henrik Larsson familj – vem är hans mamma och pappa?

Larssons mamma och pappa heter Roger och Maria Larsson.



Vilka är Henrik Larssons tränare?

Sprinterns tränare är de nyligen nämnda Roger och Maria Larsson. I SVT:s sändningar under friidrotts-VM 2025 har mamma Maria Larsson flera gånger synts till och intervjuats i samband med sonens tävlingar.

Henrik Larsson rekord – vad har han för personbästa?

Henrik Larsson är Sveriges snabbaste man.

Enligt SVT är hans rekord på 100 meter 10.08 och på 200 meter är hans rekord 20.40.

Henrik Larsson till vänster. Foto: Stella Pictures

Tävlar Henrik Larsson under friidrotts-VM 2025?

Ja. I hans paradgren, 100 meter, blev han utslagen redan i kvalet.

Han ställde även upp på 200 meter, där gick det aningen bättre. I skrivande stund är han aktuell med att tävla i semifinalen på den nyligen nämnda distansen – efter att ha tagit sig vidare från kvalet.

Trots ett personbästa och ett avancemang var han irriterad.

– Jag sabbade loppet. Det var en repris på hundringen. Det var liksom en hundradel från direktkval. Det är så jävla typiskt. Det är helt ärligt bara otur. Lite flyt kan man ha, men jag har mest oflyt, sa han i SVT:s sändning.

– PB är ett PB liksom. Det visade att jag är i toppform och att jag hade kunnat göra det på hundra också. Jag använde det som tändvätska och det räckte till ett pers, säger Henrik Larsson.

Har Henrik Larsson flickvän?

Ja. Hans flickvän heter Saga Petersson.

Har Henrik Larsson Instagram?