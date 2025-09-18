Nyheter24
Sport /Björn Borg

Exfruns oväntade ord om Björn Borg: "Allt annat än hälsosamt"

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 22:30
Loredana Bertè och Björn Borg
Loredana Bertè var gift med Björn Borg. Foto: Stella Pictures

Björn Borg var gift med Loredana Berté mellan 1989-1993. I samband med Borgs boksläpp har exfrun talat ut i en intervju.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Björn Borgs äktenskap med Loredana Berté var minst sagt stökigt. I samband med att biografin "Hjärtslag" har Berté talat ut om äktenskapet som varade i drygt fyra år.

Vem är Loredana Berté?

Förutom att ha varit gift med en av tidernas främsta tennisspelare är Berté en oerhört känd och framgångsrik artist i hemlandet Italien.

Hon har tävlat i Italiens motsvarighet till Melodifestivalen, Sanremofestivalen, flertalet gånger. Senast år 2024.

LÄS MER: Allt om Björn Borg: Fru, barn, droger & var han bor i dag

Björn Borg hittades livlös av frun

I den nyligen utgivna biografin "Hjärtslag" framkommer det att Borg har haft ett oerhört struligt förflutet.

I boken berättas det bland annat om ett tidigare drogberoende, som vid ett tillfälle ledde till att Borg var tvungen att återupplivas.

I en intervju med Expressen berättade Berté om struliga år – där hon betonar att förhållandet inte var hälsosamt.

– Han är den enda man som jag har älskat på riktigt, men vårt förhållande var allt annat än hälsosamt.

Loredana Bertè och Björn Borg. Foto: Stella Pictures

LÄS MER: Så lever Björn Borgs två barn i dag

"Kämpade hårt"

Borg befann sig på en mörk plats. Berté vittnar om hur hon gjorde sitt bästa för att ändra på det.

– Jag tog hand om honom och kämpade hårt för att hjälpa honom med hans demoner, men misslyckades.

LÄS MER: Björn Borg hittades livlös av frun – avslöjar drogproblem

"Jag lämnade honom"

Slutligen berättar hon om uppbrottet.

 – Det blev viktigare än kärleken till mig. Till slut orkade jag inte mer. Jag lämnade honom.

