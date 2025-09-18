Exfruns oväntade ord om Björn Borg: "Allt annat än hälsosamt"

Björn Borgs äktenskap med Loredana Berté var minst sagt stökigt. I samband med att biografin "Hjärtslag" har Berté talat ut om äktenskapet som varade i drygt fyra år.
Vem är Loredana Berté?
Förutom att ha varit gift med en av tidernas främsta tennisspelare är Berté en oerhört känd och framgångsrik artist i hemlandet Italien.
Hon har tävlat i Italiens motsvarighet till Melodifestivalen, Sanremofestivalen, flertalet gånger. Senast år 2024.
Björn Borg hittades livlös av frun
I den nyligen utgivna biografin "Hjärtslag" framkommer det att Borg har haft ett oerhört struligt förflutet.
I boken berättas det bland annat om ett tidigare drogberoende, som vid ett tillfälle ledde till att Borg var tvungen att återupplivas.
I en intervju med Expressen berättade Berté om struliga år – där hon betonar att förhållandet inte var hälsosamt.
– Han är den enda man som jag har älskat på riktigt, men vårt förhållande var allt annat än hälsosamt.
LÄS MER: Så lever Björn Borgs två barn i dag
"Kämpade hårt"
Borg befann sig på en mörk plats. Berté vittnar om hur hon gjorde sitt bästa för att ändra på det.
– Jag tog hand om honom och kämpade hårt för att hjälpa honom med hans demoner, men misslyckades.
"Jag lämnade honom"
Slutligen berättar hon om uppbrottet.
– Det blev viktigare än kärleken till mig. Till slut orkade jag inte mer. Jag lämnade honom.