Legendarisk NHL-målvakt död

Legendariske NHL-målvakten Bernie Parent har avlidit. Parent ledde Philadelphia Flyers till två raka Stanley Cup-segrar på 1970-talet.

Bernie Parent anses vara en av de bästa målvakterna i NHL genom tiderna.

När Philadelphia Flyers tog två raka Stanley Cup-titlar 1974 och 1975 utsågs Parent både till slutspelets bäste spelare och NHL:s bäste målvakt bägge åren. Flyers var mytomspunnet som ett lag som spelade stenhård ishockey och kom att kallas för ”Broad Street Bullies”.

Bernie Parent var en av de stora profilerna och prydde omslaget till Time Magazine 1975.

Han valdes in i Hockey Hall of Fame 1985.