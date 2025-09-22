Därför portar Melwin Lycke Holm pappa Stefan

Melwin Lycke Holm är en ung och lovande höjdhoppare. Han är även son till en av Sveriges främsta höjdhoppare genom alla tider, Stefan Holm.
Melwin Lycke Holm tränas inte av pappa Stefan Holm
I en intervju med Sportbibeln berättade Stefan Holm om sonens träning – som nu förändrats, då han inte längre tränas av sin pappa.
– Han har bytt några övningar. Sedan kan jag ha åsikter om vilka övningar han byter. Är det något som jag har insett så är det att man måste tro på det man gör. Vissa saker är basic och det kan man peta i fram och tillbaka. Men man måste tro på det man själv gör, även om det är rätt eller fel. Annars hjälper det inte. För det är så mycket som sitter i huvudet.
"Nu börjar han bli vuxen"
Han berättar om hur sonens träning förändras i takt med att han blir äldre och mer självständig.
– Vår relation rent professionellt är bra. Men nu börjar han bli vuxen och då ska han bryta sig loss och klara sig mer på egen hand. Precis som jag hade med min pappa, att jag började ta hand mer om min träning och min karriär medan han blev mer som en tekniktränare. Sedan kan jag ha åsikter och vi är inte alltid överens, men det måste få vara mothugg för att det ska bli en utveckling.
Melwin Lycke Holms ord om relationen till sin pappa
Även Melwin Lycke Holm fick säga sitt om relationen – och var oerhört tydlig med sin ståndpunkt.
– Relationen är det inget fel på, vi bor under samma tak fortfarande. Men han har sina åsikter för hur jag ska bli en bättre höjdhoppare och jag håller inte med. Jag lägger upp min träning själv och sedan vill jag egentligen inte att han ska vara med när jag tävlar. Jag tycker att jag gör rätt och han tycker att jag gör fel. Han är med ibland men jag klarar mig för det mesta själv. Farfar är med ibland också och kollar men inte alls lika mycket. Nuförtiden gör jag det mesta själv.