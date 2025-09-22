Därför portar Melwin Lycke Holm pappa Stefan

Melwin Lycke Holm är mitt uppe i en elitsatsning, som många är spända på att följa. Nu avslöjar han hur hans relation till sin pappa, Stefan Holm, ser ut.

Melwin Lycke Holm är en ung och lovande höjdhoppare. Han är även son till en av Sveriges främsta höjdhoppare genom alla tider, Stefan Holm.

Melwin Lycke Holm tränas inte av pappa Stefan Holm

I en intervju med Sportbibeln berättade Stefan Holm om sonens träning – som nu förändrats, då han inte längre tränas av sin pappa.

– Han har bytt några övningar. Sedan kan jag ha åsikter om vilka övningar han byter. Är det något som jag har insett så är det att man måste tro på det man gör. Vissa saker är basic och det kan man peta i fram och tillbaka. Men man måste tro på det man själv gör, även om det är rätt eller fel. Annars hjälper det inte. För det är så mycket som sitter i huvudet.

"Nu börjar han bli vuxen"

Han berättar om hur sonens träning förändras i takt med att han blir äldre och mer självständig.

Annons

– Vår relation rent professionellt är bra. Men nu börjar han bli vuxen och då ska han bryta sig loss och klara sig mer på egen hand. Precis som jag hade med min pappa, att jag började ta hand mer om min träning och min karriär medan han blev mer som en tekniktränare. Sedan kan jag ha åsikter och vi är inte alltid överens, men det måste få vara mothugg för att det ska bli en utveckling.

Melwin Lycke Holm. Foto: Christine Olsson/TT

Melwin Lycke Holms ord om relationen till sin pappa

Även Melwin Lycke Holm fick säga sitt om relationen – och var oerhört tydlig med sin ståndpunkt.