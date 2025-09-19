Nyheter24
Sport /Armand Duplantis

Enorma summan – det har Mondo tjänat på alla världsrekord

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 12:30
Mondo Duplantis och Desiré Inglander
Mondo Duplantis tjänar en hel del pengar Foto: Christine Olsson/TT & Matthais Schrader/TT

Mondo Duplantis håller god takt när det kommer till att slå världsrekord – vilket även visar sig i plånboken. Hur mycket pengar pratar vi egentligen om?

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Armand Duplantis

Mondo Duplantis har gjort det igen – världsrekord, VM-guld och stora pengar på ingång.

Mondo Duplantis: "Det var inte meningen"

Det blev dramatiskt när Mondo skulle slå sitt egna världsrekord, men efter två misslyckade försök och darr på ribban kunde det konstateras att Duplantis är den första människan att någonsin hoppa över 6.30.

– Det blir dramatiskt, men det var inte meningen. Jag lovar att jag ville slå världsrekordet i första försöket men det blir faktiskt lite mer kul och dramatiskt när jag gör det i sista, sa han i SVT:s sändning.

"Egentligen för många hopp"

Greken Manolo Karalis gjorde en bra tävling, vilket tvingade Mondo till att göra fler hopp än vanligtvis – vilket självklart förändrar förutsättningarna för ett världsrekord.

– Det var egentligen för många hopp för att slå världsrekord. Men Manolo Karalis tvingade mig och det är så det ska vara. Först gäller det att ta guldet och sedan gå för världsrekordet.

Så mycket pengar tjänar Mondo Duplantis på sina världsrekord

Nedan följer alla Mondos världsrekord:

  • 6,17 m – 8 februari 2020 – Toruń, Polen

  • 6,18 m – 15 februari 2020 – Glasgow, Skottland

  • 6,19 m – 7 mars 2022 – Belgrad, Serbien

  • 6,20 m – 20 mars 2022 – Belgrad, Serbien

  • 6,21 m – 24 juli 2022 – Eugene, USA

  • 6,22 m – 25 februari 2023 – Clermont-Ferrand, Frankrike

  • 6,23 m – 17 september 2023 – Eugene, USA

  • 6,24 m – 20 april 2024 – Xiamen, Kina

  • 6,25 m – 6 augusti 2024 – Paris, Frankrike

  • 6,27 m – 28 februari 2025 – Clermont-Ferrand, Frankrike

  • 6,28 m – 15 juni 2025 – Stockholm, Sverige

  • 6,29 m – 12 augusti 2025 – Budapest, Ungern

  • 6,26 m – 25 augusti 2025 – Chorzów, Polen

  • 6,30 m – 15 september 2025 – Tokyo, Japan

För varje världsrekord tjänar Mondo 100 000 dollar – alltså cirka en miljon kronor.

Han har alltså tjänat 14 miljoner på bara det faktum att han slagit världsrekord – sedan tillkommer prispengar, som i sin tur kan variera från tävling till tävling.

