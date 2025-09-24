Johannes Høsflot Klæbos udda skada: "Enorm”

Under ett träningsläger i USA stacks Johannes Høsflot Klæbo av en geting.
— Mitt i en stakning stack den mig på handleden. Jag tänkte inte mer på det och fullföljde. Men dagen efter vaknade jag med en hand som såg ut som en ballong, säger Klæbo till TV2.
På sjukhus togs prover innan han skickades hem för att vila i några dagar.
— Getingen var enorm. Jag slog till den med handen och kände att jag dödade den. Det var som att krossa ett kex. Jag tror att de amerikanska getingarna är lite större än dem hemma, säger skidstjärnan.
Johannes Høsflot Klæbo fick en fin fjolårssäsong
Fjolårssäsongen blev en succé när Høsflot Klæbo skördade VM-guld på hemmaplan.
Bakom guldet ligger hårt arbete och flera uppoffringar. I en intervju med DN öppnade han upp om det nyligen nämnda:
– Jag tror inte att jag kommer att göra om det. Det har varit ett ganska tråkigt liv om jag ska vara ärlig. Jag har bott med enbart min pappa i 150 dagar. Jag köpte ett rullskidband bara för att kunna vinna det här loppet. Jag har tillbringat 100 dagar på hög höjd för att bli en bättre distansåkare. Jag har lagt all min energi för att vara som bäst i de här sex loppen … jag tror att det är därför som jag blir så känslosam när jag korsar mållinjen … det har varit en väldigt tuff väg hit, men just nu känner jag att det har varit värt varenda dag hemifrån.