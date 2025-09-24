Johannes Høsflot Klæbos udda skada: "Enorm”

Johannes Høsflot Klæbo har råkat ut för en udda skada. Nu talar han ut om incidenten.

Under ett träningsläger i USA stacks Johannes Høsflot Klæbo av en geting.

— Mitt i en stakning stack den mig på handleden. Jag tänkte inte mer på det och fullföljde. Men dagen efter vaknade jag med en hand som såg ut som en ballong, säger Klæbo till TV2.

På sjukhus togs prover innan han skickades hem för att vila i några dagar.

— Getingen var enorm. Jag slog till den med handen och kände att jag dödade den. Det var som att krossa ett kex. Jag tror att de amerikanska getingarna är lite större än dem hemma, säger skidstjärnan.

Johannes Høsflot Klæbo fick en fin fjolårssäsong

Fjolårssäsongen blev en succé när Høsflot Klæbo skördade VM-guld på hemmaplan.

Bakom guldet ligger hårt arbete och flera uppoffringar. I en intervju med DN öppnade han upp om det nyligen nämnda: