Andreas Almgrens lön – så mycket pengar tjänar han

Andreas Almgren lämnade Asien med en bronsmedalj runt nacken – det efter hans tredjeplats på 10 000 meter.

"Har jobbat så sjukt mycket"

I en intervju med DN berättade Almgren om medaljen, och jobbet som legat bakom.

– Jag tror inte det var någon som trodde att jag skulle vinna en medalj på det här sättet, men jag har jobbat så sjukt mycket på spurten och på rätt positionering.

Han berättade om taktiken på upploppet:

– När någon är i ledning med 150–200 meter kvar brukar det alltid komma någon och attackera och då brukar det alltid öppna upp sig på insidan – och det gjorde det.

Andreas Almgren i Tokyo. Foto: Christine Olsson/TT

"Känns inte helt fel"

Avslutningsvis kom han in hur det känns att vara en del av världseliten.

– Det är väldigt kul att vi verkligen på allvar kan utmana nu. Friidrott är en otroligt global sport och att när det gäller som mest kunna vara topp tre i världen, det känns inte helt fel.

Så mycket pengar tjänar Andreas Almgren

Aftonbladet tog nyligen del av hur mycket alla i den svenska VM-truppen tjänar. Hur mycket tjänar egentligen Andreas Almgren?

Nedan följer Almgrens fastställda förvärvsinkomst för år 2024:

221 100, vilket motsvarar 18 425 kronor.