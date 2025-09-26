Parneviks varning till Åberg: "De fick hämta polis"

I helgen äger Ryder Cup rum i USA – närmare bestämt Bethpage Black på Long Island i New York.

Ludvig Åberg är mitt uppe i sina förberedelser för en av årets golfhöjdpunkter, Ryder Cup. En snackis inför har varit publiken, och den hetsiga stämningen som väntas vid sidan av banan. Nu varnas Åberg inför helgens bravader.

Här är din guide till Ryder Cup 2025

Vill du ha ett schema för att enkelt kunna följa Ryder Cup i helgen?

Här är Europas trupp

Ryder Cup innebär som vanligt hög prestige när den europeiska truppen ställs mot den amerikanska.

Nedan följer Europas trupp, som i helgen ska göra upp om att stå som segrare.

Europas trupp Rasmus Højgaard — Danmark

Robert MacIntyre — Skottland

Ludvig Åberg — Sverige

Sepp Straka — Österrike

Shane Lowry — Irland

Justin Rose — England

Matt Fitzpatrick — England

Tyrrell Hatton — England

Tommy Fleetwood — England

Viktor Hovland — Norge

Jon Rahm — Spanien

Rory McIlroy — Nordirland

Nedan följer USA:s trupp.

USA:s trupp Scottie Scheffler

Patrick Cantlay

J.J. Spaun

Xander Schauffele

Sam Burns

Cameron Young

Ben Griffin

Collin Morikawa

Justin Thomas

Harris English

Bryson DeChambeau

Russell Henley

Jesper Parneviks varning: "De fick hämta polis"

Jesper Parnevik är en rutinerad svensk golfprofil. Han kan stoltsera med att ha varit del av Europas trupp i just Ryder Cup.

Med tanke på allt snack kring stökig publik fick han i en intervju med GP berätta om en incident på amerikansk mark år 1999, i samband med Ryder Cup.

– De fick hämta polis och leda ut folk som var för jävliga, sa han om incidenten i Boston.

Trots tidigare stök vill han lyfta tävlingen som något positivt.

– Det är ett helt annat spektakel än något annat. Det är extremt roligt. Och just det där med att spela i lag – du får aldrig uppleva det där som golfare annars.

