Parneviks varning till Åberg: "De fick hämta polis"

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 08:56
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 09:12
Jesper Parnevik och Ludvig Åberg
Ryder Cup äger rum i helgen. Foto: Charlie Neibergall/TT & Chris Carlson/TT

I helgen äger Ryder Cup rum i USA – närmare bestämt Bethpage Black på Long Island i New York.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ludvig Åberg är mitt uppe i sina förberedelser för en av årets golfhöjdpunkter, Ryder Cup. En snackis inför har varit publiken, och den hetsiga stämningen som väntas vid sidan av banan. Nu varnas Åberg inför helgens bravader.

Här är Europas trupp

Ryder Cup innebär som vanligt hög prestige när den europeiska truppen ställs mot den amerikanska.

Nedan följer Europas trupp, som i helgen ska göra upp om att stå som segrare.

Europas trupp

  • Rasmus Højgaard — Danmark
  • Robert MacIntyre — Skottland 
  • Ludvig Åberg — Sverige
  • Sepp Straka — Österrike
  • Shane Lowry — Irland
  • Justin Rose — England
  • Matt Fitzpatrick — England
  • Tyrrell Hatton — England
  • Tommy Fleetwood — England
  • Viktor Hovland — Norge
  • Jon Rahm — Spanien
  • Rory McIlroy — Nordirland

Nedan följer USA:s trupp.

USA:s trupp

  • Scottie Scheffler
  • Patrick Cantlay 
  • J.J. Spaun
  • Xander Schauffele
  • Sam Burns
  • Cameron Young
  • Ben Griffin
  • Collin Morikawa
  • Justin Thomas
  • Harris English
  • Bryson DeChambeau
  • Russell Henley

Jesper Parneviks varning: "De fick hämta polis"

Jesper Parnevik är en rutinerad svensk golfprofil. Han kan stoltsera med att ha varit del av Europas trupp i just Ryder Cup. 

Med tanke på allt snack kring stökig publik fick han i en intervju med GP berätta om en incident på amerikansk mark år 1999, i samband med Ryder Cup.

– De fick hämta polis och leda ut folk som var för jävliga, sa han om incidenten i Boston.

Trots tidigare stök vill han lyfta tävlingen som något positivt.

– Det är ett helt annat spektakel än något annat. Det är extremt roligt. Och just det där med att spela i lag – du får aldrig uppleva det där som golfare annars.

