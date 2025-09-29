Världsmästaren död – blev 46 år gammal

Den välkända boxaren Irina Sinetskaya har gått bort. Nu sörjs hennes bortgång av boxningsvärlden.

Irina Sinetskaya är död – hon blev endast 46 år gammal.

Gick bort i sömnen

Boxarens tidigare tränare, Viktor Lisitsyn, bekräftade för ryska sajten RIA Novosti att hon hastigt gick bort i sömnen till följd av en blodpropp.

Nu sörjs hon av det ryska boxningsförbundet, som skrev följande på Telegram.

"Irinas bortgång är en stor förlust för hela boxningsfamiljen. Det är tungt och bittert att inse att hon inte längre är med oss. Våra djupaste kondoleanser till Irina Vladimirovnas familj och närmaste. Minnet av henne kommer för alltid att leva kvar hos oss."

Flerfaldig världsmästare

Sinetskaya är en av Rysslands bästa boxare genom alla tider. Nedan listas några av hennes främsta meriter.

