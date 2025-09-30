Nyheter24
Sport /Kosovo

Robin Olsen slutar i landslaget – mitt i VM-kvalet

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 18:36
Uppdaterad: 30 sep. 2025, kl. 18:47
Robin Olsen slutar i landslaget. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Robin Olsen har gjort sitt i landslaget. Den 35-årige målvakten slutar i Blågult. ”Det har varit en stor ära”, säger Olsen i en kommentar.

0–2 mot Kosovo blev slutpunkten för Robin Olsens landslagskarriär.

Under tisdagskvällen meddelade den 35-årige Malmömålvakten att han avslutar sin tid i Blågult – mitt under pågående VM-kval.

"Stor ära"

”Det har varit en stor ära att få representera sitt land och jag har alltid känt ett stort stöd från våra supportrar. Nu har min landslagsresa kommit till sitt slut och jag vill tacka för alla år, för alla minnen och för alla gånger som jag har fått bära den blågula tröjan”, säger Olsen i ett uttalande på Svenska fotbollförbundets webbsida.

Malmösonen gjorde landslagsdebut 2015 och har sedan dess hunnit med 79 landskamper i den svenska tröjan. I EM 2016 var han backup till Andreas Isaksson, men när Isaksson tackade för sig efter mästerskapet tog Olsen över som förstemålvakt – en position han behållit i nästan ett decennium.

Stått för många starka insatser 

”Robin Olsen har stått för många starka insatser under en lång tid och har betytt enormt mycket för svenska landslaget. Det är tråkigt att han väljer att sluta och vi önskar Robin all lycka till i den vidare karriären”, säger landslagschefen Stefan Pettersson.

På slutet har Viktor Johansson klivit in som ersättare mellan stolparna när Olsen inte kunnat spela.

Redan på onsdagen klockan 12.00 presenterar förbundskapten Jon Dahl Tomasson truppen till de kommande VM-kvalmötena med Schweiz och Kosovo.

