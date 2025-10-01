Robin Olsen har slutat i landslaget. Nu har förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson uttalat sig efter beskedet.

Robin Olsen har en fin landslagskarriär bakom sig – men har nu valt att sluta.

Gick ut i intervju efter beskedet

Under tisdagen meddelades det att Robin Olsens tid i landslaget är slut.

I en intervju med Aftonbladet förklarade han varför.

– Det är först och främst jäkligt tråkigt, landslaget har varit en del av mitt liv i tio år, det är den första känslan, att det är väldigt tråkigt. Det är en sak jag vet om att jag kommer sakna väldigt mycket. Framför allt med tanke på allt jag varit med om. Allt positivt med mästerskap och stora matcher. Och även där vi haft små motgångar, kommit tillbaka och rest oss som grupp.

I samband med avslutet attackerade han förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson.



– Nej, men jag tar det först och främst för att jag och Jon Dahl Tomasson satt vid samlingen för en månad sedan där han säger att jag är etta, att jag ska vara förstemålvakt. Och som alla vet gjorde jag ett misstag mot Slovenien och sånt är aldrig kul. Men sen fick jag ett samtal av honom i går att han ska byta ut mig och då kände jag att han är ledare som jag inte vill jobba under.

JDT:s svar: "Jag är besviken"

I en presskonferens i samband med truppsläppet för de kommande VM-kvalmatcherna besvarade han Olsens attack.

– Jag är besviken på Robins reaktion, han har svikit sina lagkamrater.

Han kommenterade även anledningen till petningen.