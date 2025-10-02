J-O Waldners galna fest – världskända fotbollsspelaren på plats

J-O Waldner är pingiskung med hela Sverige. Sedan karriären tog slut har han synts till i tv-rutan, ofta som expert när Truls Möregårdh och de andra svenska pingisstjärnorna medverkar in stora tävlingar.
J-O Waldners mäktiga karriär
Nedan listas Waldners främsta meriter.
J-O Waldners främsta meriter
1982 – EM silver (singel)
1983 – VM silver (lag)
1984 – EM silver (dubbel), brons (lag)
1985 – VM silver (lag)
1986 – EM guld (dubbel, lag)
1987 – VM silver (singel, lag)
1988 – EM guld (dubbel, lag), brons (singel)
1989 – VM guld (singel, lag)
1990 – EM guld (lag)
1991 – VM guld (lag), silver (singel)
1992 – OS guld (singel); EM guld (lag), silver (dubbel)
1993 – VM guld (lag), brons (singel)
1994 – EM silver (singel, lag)
1995 – VM silver (lag)
1996 – EM guld (singel, dubbel, lag)
1997 – VM guld (singel), silver (dubbel)
1998 – EM brons (dubbel, lag)
1999 – VM brons (singel)
2000 – OS silver (singel); VM guld (lag); EM guld (lag), brons (singel)
2001 – VM brons (lag)
2002 – EM guld (lag)
Det vankas fest för J-O Waldner
Efter karriären har Waldner flitigt synts till i diverse olika festliga sammanhang. Nu är det dags igen.
I en intervju med Expressen avslöjade den namnstarka gästlistan.
– Det blir ett härligt gäng som kommer.
Nedan följer de, som enligt Expressen, blivit inbjudna:
- Jörgen Persson
- Mikael Appelgren
- Erik Lindh
- Peter Karlson
- Ingemar Stenmark
- Tomas Brolin
- Dr Alban
- Ankie Bagger
I intervjun med Expressen berättar han om fler detaljer om den nämnda festen, där kompisen Mattias Frisk nämns som en viktig pjäs.
– Det är Mattias som har koll på allt. Han är en av mina bästa vänner. Tomas Brolin ska vara toastmaster. Det ska bli kul att träffa hela gänget.