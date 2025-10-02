Nyheter24
J-O Waldners galna fest – världskända fotbollsspelaren på plats

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 15:33
J-O Waldner och Tomas Brolin
Det vankas fest för J-O Waldner Foto: Instagram/donictabletennis & Stella Pictures

J-O Waldner lever det goda livet efter en lång och framgångsrik karriär. Nu väntas det en stor fest, med en mängd profilstarka kändisar.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Jan-Ove Waldner

J-O Waldner är pingiskung med hela Sverige. Sedan karriären tog slut har han synts till i tv-rutan, ofta som expert när Truls Möregårdh och de andra svenska pingisstjärnorna medverkar in stora tävlingar.

J-O Waldners mäktiga karriär

Nedan listas Waldners främsta meriter.

J-O Waldners främsta meriter

  • 1982 – EM silver (singel)

  • 1983 – VM silver (lag)

  • 1984 – EM silver (dubbel), brons (lag)

  • 1985 – VM silver (lag)

  • 1986 – EM guld (dubbel, lag)

  • 1987 – VM silver (singel, lag)

  • 1988 – EM guld (dubbel, lag), brons (singel)

  • 1989 – VM guld (singel, lag)

  • 1990 – EM guld (lag)

  • 1991 – VM guld (lag), silver (singel)

  • 1992 – OS guld (singel); EM guld (lag), silver (dubbel)

  • 1993 – VM guld (lag), brons (singel)

  • 1994 – EM silver (singel, lag)

  • 1995 – VM silver (lag)

  • 1996 – EM guld (singel, dubbel, lag)

  • 1997 – VM guld (singel), silver (dubbel)

  • 1998 – EM brons (dubbel, lag)

  • 1999 – VM brons (singel)

  • 2000 – OS silver (singel); VM guld (lag); EM guld (lag), brons (singel)

  • 2001 – VM brons (lag)

  • 2002 – EM guld (lag)

Det vankas fest för J-O Waldner

Efter karriären har Waldner flitigt synts till i diverse olika festliga sammanhang. Nu är det dags igen.

I en intervju med Expressen avslöjade den namnstarka gästlistan.

– Det blir ett härligt gäng som kommer.

Nedan följer de, som enligt Expressen, blivit inbjudna:

  • Jörgen Persson
  • Mikael Appelgren
  • Erik Lindh
  • Peter Karlson
  • Ingemar Stenmark
  • Tomas Brolin
  • Dr Alban
  • Ankie Bagger

I intervjun med Expressen berättar han om fler detaljer om den nämnda festen, där kompisen Mattias Frisk nämns som en viktig pjäs.

– Det är Mattias som har koll på allt. Han är en av mina bästa vänner. Tomas Brolin ska vara toastmaster. Det ska bli kul att träffa hela gänget.

