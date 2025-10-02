J-O Waldners galna fest – världskända fotbollsspelaren på plats

J-O Waldner lever det goda livet efter en lång och framgångsrik karriär. Nu väntas det en stor fest, med en mängd profilstarka kändisar.

J-O Waldner är pingiskung med hela Sverige. Sedan karriären tog slut har han synts till i tv-rutan, ofta som expert när Truls Möregårdh och de andra svenska pingisstjärnorna medverkar in stora tävlingar.

J-O Waldners mäktiga karriär

Nedan listas Waldners främsta meriter.

J-O Waldners främsta meriter 1982 – EM silver (singel)

1983 – VM silver (lag)

1984 – EM silver (dubbel), brons (lag)

1985 – VM silver (lag)

1986 – EM guld (dubbel, lag)

1987 – VM silver (singel, lag)

1988 – EM guld (dubbel, lag), brons (singel)

1989 – VM guld (singel, lag)

1990 – EM guld (lag)

1991 – VM guld (lag), silver (singel)

1992 – OS guld (singel) ; EM guld (lag), silver (dubbel)

1993 – VM guld (lag), brons (singel)

1994 – EM silver (singel, lag)

1995 – VM silver (lag)

1996 – EM guld (singel, dubbel, lag)

1997 – VM guld (singel), silver (dubbel)

1998 – EM brons (dubbel, lag)

1999 – VM brons (singel)

2000 – OS silver (singel) ; VM guld (lag); EM guld (lag), brons (singel)

2001 – VM brons (lag)

2002 – EM guld (lag)

Det vankas fest för J-O Waldner

Efter karriären har Waldner flitigt synts till i diverse olika festliga sammanhang. Nu är det dags igen.

I en intervju med Expressen avslöjade den namnstarka gästlistan.

– Det blir ett härligt gäng som kommer.



Nedan följer de, som enligt Expressen, blivit inbjudna:

Jörgen Persson

Mikael Appelgren

Erik Lindh

Peter Karlson

Ingemar Stenmark

Tomas Brolin

Dr Alban

Ankie Bagger

I intervjun med Expressen berättar han om fler detaljer om den nämnda festen, där kompisen Mattias Frisk nämns som en viktig pjäs.