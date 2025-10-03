Svenska stjärnan avslutar karriären – tårar i natt

Pernilla Lindberg har spelat sin sista golfrunda. Efter att ha missat ”cutten” på Hawaii kom tårarna. Jag kommer att sakna alla minnen jag har skapat, alla människor, säger hon.

39-åriga Pernilla Lindberg meddelade i slutet av september att hon var gravid och att golfkarriären inte längre var prioriterad.

”Jag är redo att ta ett steg tillbaka från tourlivet och fokusera på att vara mamma", skrev hon på Instagram.

Karriärens höjdpunkt

Nu har svenskan, vars stora höjdpunkt blev segern i majorn Ana Inspiration 2018, gjort sin sista rundan. Med fem slag över par klarade hon inte ”cutten” på USA-tourens tävling på Hawaii.

— Jag har gett allt där ute och är redo för nästa kapitel i mitt liv, säger hon efter tävlingen.

— Jag har spelat i 16 år, det är mycket längre än jag någonsin kunnat drömma om. Det har gått blixtsnabbt. Jag har fällt många glädjetårar under den senaste halvtimmen, och det är för att jag kommer att sakna alla minnen jag har skapat där ute, alla människorna.

Glada familjebeskedet

Som regerande mästare i Ana Inspiration uppger svenskan att hon planerar att spela tävlingen i framtiden, men att det antagligen inte blir så många fler än så.