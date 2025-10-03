Elvira Öberg är tillsammans med landslagskollegan

Skidskyttestjärnan Elvira Öberg har hittat kärleken, vilket framgår i hennes senaste inlägg på Instagram. Men vem är egentligen hennes pojkvän?

Elvira Öberg är tillsammans med Oskar Brandt. Det delar hon med sig av i ett Instagram-inlägg under torsdagen.

Men vem är egentligen Oskar Brandt?

Han är Elvira Öbergs nya pojkvän

Oskar Brandt är ett namn som de insatta i skidskytte känner igen. Han har nämligen tävlat för det svenska skidskyttelandslaget i flera år.

2024 avslutade han sin karriär, för att nu jobba som tränare i landslaget.

Hans främsta merit i skidskyttekarriären kommer från världscupen i Kontiolahti 2022 – där han slutade 37:a. Han har även två SM-brons – 2022 och 2024.

Delade kärleksfulla bilden på Instagram

Det var på Instagram man först kunde ta del av den glada nyheten. Under inlägget skrev Öberg följande, för att omfamna höstkänslan:

"Efter en period som störts lite av sjukdomar känns det extra bra att stödet hemifrån är på topp."

"Passar på att njuta av den svenska hösten ändå."



Oskar Brandts kändisbror

Efternamnet Brandt är familjärt i skidskyttekretsar. Det då både den nyligen nämnda Oskar varit aktiv, men även på grund av hans yngre bror, Viktor Brandt.

Viktor Brandt gjorde en oerhört stark fjolårssäsong, där niondeplatsen på jaktstarten, som ägde rum på Holmenkollen, får ses som höjdpunkten.

Utöver det har han ett VM-guld från herrstafetten i Nove Mesto 2024.