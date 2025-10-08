Therese Johaugs chock – stjärnan slutar

Therese Johaug är en skidikon med mängder av fina meriter i bagaget. Nu säger hon sitt efter stjärnans chockartade besked.

Efter den gångna säsongen meddelade Therese Johaug att karriären är över. Nu kommer samma besked, från en tidigare, och mycket yngre, landslagskollega.

Helene Marie Fossesholm avslutar karriären

På Instagram meddelade Helene Marie Fossesholm, 24, att karriären är över. Efter nyår kommer hon satsa på en civil karriär, då hon påbörjar sina studier i medicin.

Beskedet har väckt starka reaktioner, bland annat hos våra svenska stjärnor Ebba Andersson och Jonna Sundling som lämnade kommentarer under hennes inlägg på Instagram.

Therese Johaug: "En chock"

Therese Johaug reagerade, precis som många andra, med chock till följd av beskedet:

– Det kom som en chock för mig. Det är ett enormt beslut att ta precis innan säsongsstarten, säger hon till NRK.

"Enorm respekt"

Trots att beskedet var chockartat kan hon ge en annan bild av Fossesholms beslut.

– Det är enorm respekt från mig att följa hjärtat, magkänslan och det som gör henne glad. Det är det allra viktigaste, säger Johaug, som inte hade märkt någonting att Fossesholm var på väg att avsluta karriären.

Hon fyller i:

– Jag har upplevt henne som väldigt offensiv, och hon har snackat mycket om skidsäsongen och träning. Hon har gjort ett 120-procentsjobb fram till nu. Jag har inte tänkt tanken på att hon inte ska vara med på skidpremiären.

Therese Johaugs relation till Helene Marie Fossesholm

Therese Johaug har haft en fin relation till Fossesholm.

I en intervju med Nettavisen talade Johaug gott om en då 18-årig Fossesholm.