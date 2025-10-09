Nyheter24
Ikoniska fotbollstränaren död

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 10:27
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 10:28
Miguel Angel Russo i Boca Juniors
Miguel Angel Russo är död. Foto: Stella Pictures

Miguel Angel Russo är död efter en lång kamp mot cancer.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Fotboll

Miguel Angel Russo är mest känd för sin tid som tränare i Boca Juniors, men har även en spelarkarriär bakom sig.

Miguel Angel Russo död – efter lång kamp mot cancer

Enligt Forbes vårdades Russo hemma under den senaste tiden, efter flera sjukhusvisiter – och fick på grund av det successivt lämna sitt tränaryrke successivt.

Trots sjukdomen var Russo involverad i Boca Juniors och var i kontakt med tränarstaben.

Har en fin karriär i Argentina bakom sig

Russo har en fin karriär bakom sig, både som spelare och tränare.

Hans spelarkarriär spenderades främst i Estudiantes där han gjorde över 400 matcher och vann ligan år 1982 och 1983.

Som tränare har han varit i Boca Juniors i flera vändor.

Hyllas av storspelaren

Edinson Cavani har spelat i klubbar som Napoli, PSG och Manchester United. På slutet av sin karriär har hans spelat för Boca Juniors, där han haft Russo som tränare.

På Instagram skriver han följande om den bortgångna tränaren.

"Tack, Miguel, för att du visade oss alla ett så viktigt värde som heter ”mod”. Du var alltid i främsta ledet och satte hela ditt lags mål före din egen situation – det var mycket modigt. Jag tar av mig hatten i dag och varje dag för din styrka. R.I.P."

