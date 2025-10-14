Nyheter24
Sport /Kosovo

Experterna sågar Tomasson: "Det gör ont i min kropp"

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 05:30
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 07:39
Jon Dahl Tomasson och Alexander Isak.
Den svenska mediekåren är inte nöjd med Jon Dahl Tomassons tid som förbundskapten. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson får hård kritik efter ännu en förlust i VM-kvalet.
— Det är inget att snack om saken, han har gjort sitt i svenska landslaget. säger Radiosportens expert Johan Elmander.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Kosovo, Fotboll, Jon Dahl Tomasson, Svenska herrlandslaget i fotboll

Sverige förlorade på hemmaplan mot Kosovo med 0–1 och VM-spel är allt längre bort. Kritiken mot laget och i synnerhet Jon Dahl Tomasson lät inte vänta på sig.

Det svenska landslaget buades ut av hemmafansen på Ullevi. Men det är inte bara supportrarna som sågar den svenska insatsen i VM-kvalet.

— Man skäms ju lite. Det är pinsamt, det gör ont i hela min kropp, säger Radiosportens expert Johan Elmander och menar att förbundskapten Jon Dahl Tomasson bör få sparken.

— Det är inget att snack om saken, han har gjort sitt i svenska landslaget.

Hans före detta landslagskollega, Mikael Lustig – som numer är expert på SVT – är inne på samma spår.

— Om han inte får sparken nu så kommer han aldrig att få det, säger Lustig.

Olof Lundh: ”Bryt traditionen”

Fotbollskrönikören Olof LundhFotbollskanalen lyfter att det som många nu ropar efter, att sparka förbundskaptenen för de svenska fotbollsherrarna, aldrig har hänt tidigare. Samtliga förbundskaptener som Blågult haft sedan rollen infördes på 1960-talet har fått förtroende under hela sina kontrakt eller tills att de själva slutat.

”Det är dags att bryta den traditionen”, skriver Lundh.

Även utomlands sågas det svenska landslaget och Jon Dahl Tomasson.

I norska VG kallas Sveriges VM-kvalfacit för ”en kris” och i Danmark är Sveriges ”stora kollaps” huvudnyhet hos Ekstrabladet natten mot tisdagen.

Brittiska Independent skriver att Sveriges VM-hopp i princip är borta efter en ny ”chockförlust”.

Sverige förlorade mot Kosovo på hemmaplan.
Sverige förlorade mot Kosovo på hemmaplan.

Har förtroende

Riktigt lika chockade var man inte i svenska medier efter de senaste insatserna. Expressens Therese Strömberg håller Jon Dahl Tomasson ytterst ansvarig för det bleka landslaget.

”Det absolut tydligaste det här laget har visat upp de senaste matcherna är att de är helt utan självförtroende.”

Kim Källström meddelade på måndagskvällen att landslagsledningen har fortsatt förtroende för Jon Dahl Tomasson ända tills man inte har det längre. Han hävdar också att man inte tagit kontakt med någon potentiell ersättare. Den svenska mediekåren verkar dock rörande överens om att det är något man bör göra – ju förr desto bättre.

”Jon Dahl Tomasson kan omöjligt leda det här laget en dag till”, skriver Aftonbladets Simon Bank.

Kim Källström, fotbollschef på Svenska Fotbollförbundet, har fortsatt förtroende för Jon Dahl Tomasson.
Kim Källström, fotbollschef på Svenska Fotbollförbundet, har fortsatt förtroende för Jon Dahl Tomasson.

