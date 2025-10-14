Rikard Grönborg är ett känt ansikte för den hockeyintresserade. Nu tillträder han som förbundskapten för Tre Kronor, för en andra gång.

Rikard Grönborg ålder – hur gammal är han?

Rikard Grönborg föddes 8 juni 1968 vilket innebär att han fyller 58 år 2026.

Rikard Grönborg längd – hur lång är han?

Grönborg är 186 centimeter lång, enligt Elite Prospects.

Peter Popovic och Rikard Grönberg. Foto: Claudio Bresciani/TT

Har Rikard Grönborg själv spelat ishockey?

Ja. Nedan följer alla klubbar Grönborg spelade för.

Annons

Huddinge IK (1987–88)

St. Cloud State Huskies (1990–92)

Rögle BK men utlånad till Tyringe (1992–93)

Hammarby IF (1993–94)

Rikard Grönborg lag – vilka klubbar har han tränat?

Nedan listas klubbarna Grönborg har tränat, samt rollen i respektive klubb.

University of Wisconsin–Stout – assisterande coach (1994–1998)

Great Falls Americans – huvudcoach (1998–2001)

Central Texas Blackhawks – huvudcoach (2002–03)

Spokane Chiefs – assisterande coach (2004–05)

ZSC Lions (Nationalliga) – huvudcoach (2019–2022)

Tappara (Liiga) – huvudcoach (2023–2025)

Är Rikard Grönborg förbundskapten för Tre Kronor?

Ja. Grönborg tar över Tre Kronor efter VM 2026, som äger rum i maj.

Annons

Han har varit förbundskapten mellan åren 2016-2019, vilket gör kommande period till hans andra tid hos Tre Kronor.

– Att få leda Tre Kronor igen är en enorm ära. Det här är mer än ett uppdrag – det är en passion och ett ansvar jag tar mig an med stor ödmjukhet. Jag har fantastiska minnen från guldåren, och ser fram emot att skapa nya minnen tillsammans med laget och organisationen. Jag ser verkligen fram emot att bidra i det förändringsarbete som pågår kring Tre Kronor och svensk landslagshockey. Just nu är mitt fulla fokus att leda Tappara mot nya framgångar i Finland, och jag vill samtidigt önska Sam Hallam och hela landslagsledningen ett stort lycka till i kommande OS och VM, säger Rikard Grönborg i en kommuniké till svenska ishockeyförbundet.

LÄS MER: Hon är William Karlssons superkända fru



Rikard Grönborg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Har Rikard Grönborg flickvän eller fru?

Ja, enligt Aftonbladet är han gift med Terra Dawn.

Annons

Rikard Grönborgs familj – har han barn?

Ja, tillsammans med Terra Dawn har han döttrarna Chloe och Grace.

Har Rikard Grönborg syskon?

Nyheter24 har inte tagit del av någon information angående eventuella syskon.

Har Rikard Grönborg Instagram?