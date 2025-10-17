Nyheter24
Sport /Graham Potter

SvFF har träffat Graham Potter – nära förbundskaptensjobbet

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 15:27
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 16:28
Graham Potter är nära förbundskaptensjobbet.
Graham Potter är nära förbundskaptensjobbet. Foto: Stella Pictures

Graham Potter är en stor profil i både Sverige och England. Nu kommer uppgifter om att svenska fotbollsförbundet varit i kontakt med engelsmannen om förbundskaptensjobbet.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Graham Potter

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen är Graham Potter nu nära jobbet som förbundskapten.

Hemlig blixtvisit i Jämtland

Potter har som bekant tidigare varit tränare för Östersund, där han förde klubben till stora framgångar. Efter många år i hemlandet England, som tränare för flera Premier League-klubbar, är han nu tillbaka i Jämtland där han har en bostad.

Enligt Fotbollskanalen har SvFF varit på plats i Jämtland och fört dialoger med Potter.

Öppnat för att ta över som förbundskapten

Tidigare i veckan öppnade Potter upp för att ta jobbet han nu ryktas vara nära.

– Jag är i ett läge där nästa grej jag tar mig an ska vara något som jag verkligen tror på. Jag ska känna att jag kan hjälpa till och att jag får stöd. Jag är öppen för allt. Jag har samlat på mig många erfarenheter hittills och jag är väldigt tacksam över karriären jag haft så här långt, sa han då till Fotbollskanalen.

Han berättade vidare om möjligheten:

– Det handlar inte om längd på kontrakt eller något sådant. Det handlar mer om jag kan hjälpa till och om jag kan göra skillnad. Det är därför man vill bli tränare. Man vill hjälpa, stötta och vara framgångsrik. Jag är öppen för allt just nu. Jag ser fram emot nästa utmaning. 

Är du nyfiken på Graham Potter?

Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om Graham Potter.

LÄS MER: Allt om Graham Potter: Jobb, fru och lön

Kommentarer

Senaste nytt
