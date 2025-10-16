Allt om Graham Potter: Jobb, fru och lön

Graham Potter är en framgångsrik engelsk fotbollstränare, med ett gott öga för Sverige. Hur ser hans koppling till landet egentligen ut? Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om Potter.

Graham Potter ålder – hur gammal är han?

Graham Potter föddes 20 maj 1975 vilket innebär att han fyller 51 år 2026.

Graham Potter längd – hur lång är han?

Enligt fotbollssajten Transfermarkt mäter Potter hela 185 centimeter.

Har Graham Potter själv spelat fotboll?

Nedan följer klubbarna han spelat i, samt åren han spelade i respektive klubb.

Birmingham City (1992–1993)

Wycombe Wanderers – lån (1993)

Stoke City (1993–1996)

Southampton (1996–1997)

West Bromwich Albion (1997–2000)

Northampton Town – lån (1997, 1997–1998)

Reading – lån (1999)

York City (2000–2003)

Boston United (2003–2004)

Shrewsbury Town – lån (2003)

Macclesfield Town (2004–2005)

Graham Potter lag – vilka klubbar har han tränat?

Potter är mer känd för sin karriär som tränare, här börjar de riktigt stora klubbarna dyka upp.

Leeds Carnegie (2008–2011)

Östersunds FK (2011–2018)

Swansea City (2018–2019)

Brighton & Hove Albion (2019–2022)

Chelsea (2022–2023)

West Ham United (jan–sept 2025)

Graham Potter och Enzo Fernandez. Foto: Stella Pictures

Vilken klubb tränar Graham Potter i dag?

Potter är klubblös i dagsläget. I september 2025 fick han lämna West Ham efter en misslyckad tid i klubben.

Klubben skrev följande på sin hemsida till följd av att han fick lämna sitt uppdrag.

"Resultaten och prestationerna under den andra halvan av förra säsongen och inledningen av säsongen 2025/26 har inte motsvarat förväntningarna, och styrelsen anser att en förändring är nödvändig för att så snart som möjligt förbättra lagets position i Premier League."

"Styrelsen vill tacka Graham och hans tränarstab för deras hårda arbete under sin tid i West Ham och önskar dem all framgång i framtiden."

Kan Graham Potter bli förbundskapten för Sverige?

I en intervju med Fotbollskanalen öppnade han upp om möjligheten för att eventuellt ta över som förbundskapten för Sverige.

- Men ja. Jag är faktiskt i Sverige just nu, i mitt hus i Sverige. Jag är mellan jobb och lämnade ju precis Premier League. Jag är öppen för allt, egentligen, där jag känner att jag kan hjälpa till. Jobbet som förbundskapten för det svenska landslaget är fantastiskt, sa han till hemsidan.

Han fortsatte flörta med tanken över jobbet i Sverige.

- Jag är i ett läge där nästa grej jag tar mig an ska vara något som jag verkligen tror på. Jag ska känna att jag kan hjälpa till och att jag får stöd. Jag är öppen för allt. Jag har samlat på mig många erfarenheter hittills och jag är väldigt tacksam över karriären jag haft så här långt.

Svenska Björn Hamberg och Graham Potter. Foto: Stella Pictures

Har Graham Potter flickvän eller fru?

Ja, han är, enligt The Guardian, gift med Rachel Potter.

Graham Potter lön – hur mycket pengar tjänar han?

Potters lön i West Ham har inte offentliggjorts.

Enligt The Telegraph var hans kontrakt i Chelsea värt hela 60 miljoner pund, alltså cirka 750 miljoner kronor.

Graham Potter i Chelsea. Foto: Stella Pictures

Graham Potter familj – har han barn?

Ja, han har tre söner som heter Charlie, Sam och Theo, enligt Fotbollskanalen.

– Min familj hade verkligen slagit sig till ro. Mitt äldsta barn, Charlie, som är åtta, säger i princip varje dag: ”Kan vi åka tillbaka till Sverige?” Han saknar sina vänner och sin skola. Det är annorlunda där, i Sverige börjar de inte skolan förrän de är sju. Här gör de redan prov, sa han till The Guardian, enligt Fotbollskanalen.

Har Graham Potter syskon?

Det finns inga uppgifter om Potters eventuella syskon.

Har Graham Potter Instagram?