Här är allt du behöver veta om Battlefield V

Hösten är här och snart kommer vintern att göra sitt intåg. När vi nu går mot tider där temperaturen sjunker till minus och det är riktigt kallt ute så kan det vara skönt att stanna inne i värmen och spela ett riktigt bra spel. Och vad passar då inte bättre än att spela nya Battlefield V?

Funderar du på att köpa Battlefield V? Här är allt du behöver veta om det kommande tv-spelet.

Handling

Battlefield V utspelar sig under andra världskriget. Detta betyder att EA tar ett steg fram från sin föregångare, Battlefield 1, som utspelade sig under första världskriget. Battlefield V tar sin början under inledningen av kriget och enligt EA själva så är upplevelsen något utöver det vanliga.

"Kasta dig in i avgörande strider i början av kriget och få en upplevelse som inte liknar någon annan. Det här är inte andra världskriget som du är förväntar dig det – det här är Battlefield V.", skriver EA på sin hemsida.

Battlefield V utspelar sig under andra världskriget. Bildkälla: Electronic Arts

Anpassa dina soldater

I Battlefield V gör du en resa genom kriget tillsammans med ditt egna kompani där varje soldat har unika egenskaper. Du får även möjligheten att själv anpassa soldaterna, deras vapen och fordon med allt från utseende till funktion.

Detsamma gäller när du är ute på slagfältet, här får du möjlighet att bygga egen befästning, reparera krigshärjade byggnader samt flytta stationära vapen.

Norge

Tillskillnad från tidigare spel som till stor del fokuserar på platser i Frankrike och Tyskland så kommer du i Battlefield V även befinna dig i Norge och Rotterdam. Vilket ger spelet en unik känsla.

När finns det tillgängligt?

Battlefield V kommer finnas tillgänglig för försäljning från den 20 november 2018 och går att hitta hos din närmsta återförsäljare. Spelet kommer att kosta runt 600 kronor.

